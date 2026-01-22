Neuf enfants morts dans des intempéries en Afghanistan

>> Afghanistan et Pakistan d'accord pour reprendre les négociations le 6 novembre

>> Un nouveau séisme fait plus de 20 morts en Afghanistan

>> Au moins dix morts dans des frappes du Pakistan sur l'Afghanistan

>> Intempéries : six morts en Europe et transports perturbés dans plusieurs pays européens

>> Tempêtes Goretti et Elli : une partie de l'Europe se prépare à l'arrivée de fortes intempéries

Pluies diluviennes, importantes chutes de neige et tempêtes ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays et la capitale, Kaboul, est recouverte de neige depuis jeudi matin 22 janvier. Dans la province méridionale de Kandahar, le toit d'un bâtiment résidentiel s'est effondré lors d'une tempête accompagnée de fortes pluies, causant la mort de six enfants dans la nuit de mercredi 21 à jeudi 22 janvier, a indiqué l'Agence régionale chargée des situations d'urgence. Dans l'Est de l'Afghanistan, les fortes pluies ont provoqué un éboulement dans le village de Quraish, dans la province du Nouristan. Une maison a été impactée et trois enfants d'une même famille sont décédés, deux fillettes de 10 ans et un adolescent. Deux autres personnes de la famille, un enfant et une femme, ont été blessées. Dans d'autres régions, les importantes chutes de neige ont causé de nombreux accidents de la circulation. À Ghazni, à 150 km au sud-ouest de Kaboul, 80 cm de neige sont tombés dans les dernières 24 heures.

APS/VNA/CVN