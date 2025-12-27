Indonésie : une famille espagnole portée disparue après le naufrage d'un bateau de tourisme

Une famille espagnole de quatre personnes est portée disparue à la suite du naufrage d'un bateau de tourisme en Indonésie, a annoncé samedi 27 décembre l'agence d'État Antara.

>> Naufrage d'un bateau avec 90 migrants à bord entre Malaisie et Thaïlande, au moins un mort

>> Malaisie : au moins 21 morts après le naufrage d'un bateau de migrants

>> Naufrage impliquant des migrants entre la Malaisie et la Thaïlande : 25 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'embarcation transportait 11 personnes lorsqu'elle a coulé près de l'île de Padar et non loin de la destination prisée de Labuan Bajo vendredi soir 26 décembre, a précisé Antara.

Sept personnes dont deux touristes espagnols, quatre membres d'équipage et un guide touristique ont été secourus.

Les recherches se poursuivaient samedi 27 décembre pour les quatre Espagnols disparus.

L'autorité portuaire de Labuan Bajo a attribué le naufrage à de fortes vagues pouvant atteindre 3 m, a également indiqué l'agence indonésienne.

"Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches", a déclaré à l'agence le chef de l'autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.

L'île de Padar était fermée aux touristes samedi 27 décembre en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Les accidents en mer sont fréquent en Indonésie, pays composé d'un archipel d'environ 17.000 îles, souvent en raison d'équipements de sécurité insuffisants ou pour cause de mauvais temps.

AFP/VNA/CVN