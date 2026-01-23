L'Ukraine limoge cinq vice-ministres de la Défense

Ce remaniement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser le ministère, à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine dans les airs et sur le terrain, et à renforcer "les frappes asymétriques et les cyberattaques contre l'ennemi et son économie", a indiqué M. Fedorov. Selon lui, le gouvernement a démis Anatolii Klotchko, Oleksandr Kozenko, Mykola Chevtsov, Volodymyr Zaverukha et Hanna Gvozdiar de leurs fonctions. Il a précisé que de nouveaux membres rejoindraient le ministère dans les semaines à venir et seraient responsables de "domaines d'activité importants". M. Fedorov a été nommé ministre ukrainien de la Défense la semaine dernière.

Xinhua/VNA/CVN