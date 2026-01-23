Trump souligne l'envoi d'une force navale américaine "massive" se dirigeant vers l'Iran

"Nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction, au cas où. Nous avons une grande flottille qui se dirige dans cette direction. Et nous verrons ce qui se passera", a indiqué M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, durant son voyage de retour du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Nous avons une armada. Nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction, et peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser. Nous verrons", a ajouté M. Trump. Selon les données de suivi des navires publiées le 20 janvier, l'USS Abraham Lincoln, accompagné de trois destroyers, a été aperçu en train de se diriger vers le Moyen-Orient depuis l'Asie. L'USS George H.W. Bush a quitté la Virginie et se trouve actuellement dans l'Atlantique, en route vers l'Europe, selon un article du quotidien américain New York Post.

Xinhua/VNA/CVN