Les secours retrouvent le corps d'un touriste espagnol après un naufrage en Indonésie

Les secours indonésiens ont annoncé avoir retrouvé dimanche 4 janvier le cadavre d'un Espagnol, qui était porté disparu depuis le naufrage d'un bateau de touristes dans l'Est de l'Indonésie fin décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le navire transportait 11 personnes lorsqu'il avait coulé le 26 décembre dans le détroit de l'île de Padar, dans les petites îles de la Sonde, près de la ville de Labuan Bajo, une populaire destination touristique.

Le chef de l'Agence locale de recherches et de secours, Fathur Rahman, a indiqué que des secouristes avaient trouvé le corps dimanche matin 4 janvier en train de flotter près de l'île de Rinca, à environ 2 km du lieu du drame.

Après un processus d'identification, les autorités ont confirmé que l'identité du défunt était Fernando Martin Carreras, 44 ans, a-t-il précisé.

M. Carreras était l'entraîneur de l'équipe de réserve féminine du club de football espagnol de Valence, selon un communiqué précédent du Real Madrid, autre club espagnol.

L'épouse de l'homme et l'une de leurs filles figuraient parmi les sept personnes secourues après le naufrage de l'embarcation.

Les autorités ont retrouvé le corps d'une autre fille de M. Carreras lundi 29 décembre 2025, laissant deux personnes toujours portées disparues : ses deux fils. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches, aidés par des plongeurs et des sonars, a expliqué M. Fathur.

Dans un communiqué, le Real Madrid s'est dit "profondément attristé" par le décès de M. Carreras.

La police locale a ouvert une enquête cette semaine sur le naufrage, a indiqué jeudi 31 décembre l'agence d'État, Antara. Des poursuites seront engagées si des négligences sont prouvées, a assuré Henry Novika Chandra, un porte-parole de la police.

Des accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est composé de quelque 17.000 îles, souvent en raison de normes de sécurité laxistes et de mauvaises conditions météorologiques.

AFP/VNA/CVN