Mise en service de la liaison aérienne Cân Tho - Dà Lat à raison d’un vol quotidien

Le 19 août, à l’aéroport international de Cân Tho, la Compagnie des services aériens (VASCO), membre du Vietnam Airlines Group, a officiellement mis en service la liaison entre Cân Tho et Dà Lat, à raison d’un vol quotidien, pour un temps de vol d’un peu plus d’une heure.

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Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle liaison devrait offrir davantage de possibilités de déplacement aux habitants du delta du Mékong, tout en renforçant les connexions touristiques et commerciales entre le Sud-Ouest et les Hauts Plateaux du Centre.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a souligné que l'ouverture de cette desserte revêt une importance majeure dans le renforcement de la connectivité et la promotion des liens économiques et touristiques entre les deux régions.

Selon elle, Cân Tho constitue le pôle urbain central du delta du Mékong, tandis que Dà Lat est réputée pour son climat frais et ses produits typiques des Hauts Plateaux. La complémentarité géographique et culturelle de ces deux destinations crée de fortes synergies et offre un vaste potentiel de coopération. Cette liaison directe réduira considérablement le temps de trajet, facilitant les déplacements des habitants, les activités des entreprises et les voyages des touristes, tout en ouvrant davantage de possibilités d’investissement et d’échanges culturels.

Pour optimiser l’exploitation de cette ligne, la responsable a exhorté les organismes concernés à collaborer avec les localités, le secteur de l'aviation et les agences de voyage pour améliorer la qualité des services aux passagers. La ville s'oriente également vers le développement de produits touristiques innovants adaptés à chaque groupe de clientèle et souhaite que les compagnies aériennes augmentent la fréquence des vols à l'avenir pour mieux relier Cân Tho aux centres économiques et touristiques nationaux.

Selon Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint de VASCO, la liaison Cân Tho - Dà Lat est opérée par des appareils ATR 72. Cette nouvelle liaison permet aux passagers de Cân Tho et des localités voisines de rejoindre Dà Lat plus rapidement, au lieu de devoir effectuer plusieurs heures de trajet par la route. À compter du 19 août 2026, parallèlement à l’exploitation des liaisons Cân Tho - Côn Dao et Cân Tho - Phu Quôc, la compagnie porte la fréquence de la liaison Cân Tho - Phu Quôc de cinq à sept vols par semaine. Ces ajustements permettent aux professionnels du secteur de concevoir de nouveaux circuits etd'élargir leur marché.

Par ailleurs, Cân Tho prévoit de travailler avec les compagnies aériennes pour ouvrir d’autres lignes nationales et internationales afin de consolider son rôle de plaque tournante.

Sous la devise "se connecter pour se développer - coopérer pour une prospérité partagée", la municipalité de Cân Tho espère que cette ligne approfondira les liens entre le Sud-Ouest et les Hauts Plateaux du Centre. En complément, la ville modernise ses produits touristiques liés à la culture, à l'histoire et à l'économie nocturne afin d'augmenter la durée de séjour et les dépenses des visiteurs.

Bien que l'aéroport international de Cân Tho ait une capacité annuelle de trois à cinq millions de passagers, son exploitation actuelle reste en deçà des attentes par rapport aux besoins de développement de l'ensemble de la région.

VNA/CVN