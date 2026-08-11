Vietnam Airlines propose 60.000 billets supplémentaires pour la Fête nationale du 2 septembre

La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ajoutera 60.000 places à son offre à l’occasion de la fête nationale du 2 septembre, portant la capacité totale à près de 725.000 sièges sur l’ensemble de son réseau, afin de répondre à la hausse attendue du nombre de passagers pendant les congés.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Vietnam Airlines Group prévoit d’opérer plus de 3.600 vols durant cette période, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l’an dernier. Les capacités supplémentaires seront prioritairement consacrées aux liaisons entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’aux destinations enregistrant une forte demande, notamment Dà Nang, Cam Ranh, Huê, Dà Lat et Phu Quôc.

Après la saison estivale, le marché aérien intérieur poursuit sa croissance, la Fête nationale du 2 septembre constituant la dernière période de congés prolongés de l’année. La tendance aux courts séjours combinés aux visites familiales pendant les jours fériés se confirme, entraînant une hausse rapide des réservations sur de nombreuses liaisons dès le début du mois d’août. Le renforcement anticipé de l’offre permet à Vietnam Airlines d’élargir les choix proposés aux passagers sur les liaisons les plus fréquentées et de contribuer à stabiliser l’offre du marché.

Parallèlement au renforcement de son offre pour répondre au pic de demande à l’occasion de la Fête nationale, Vietnam Airlines ajuste activement son programme d’exploitation sur les liaisons internationales et intérieures en fonction de l’évolution du marché. À partir du 16 août, la compagnie lancera plus tôt la liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo, alors que la demande de déplacements entre le Vietnam et le Sri Lanka augmente rapidement. À l’occasion de l’ouverture de cette liaison, Vietnam Airlines proposera des billets aller-retour à partir de 7 millions de dôngs.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Sur son réseau intérieur, Vietnam Airlines prévoit de rétablir la liaison Cân Tho - Dà Lat à partir du 19 août, immédiatement après la reprise des opérations à l’aéroport international de Liên Khuong, dans la province de Lâm Dông. Cette liaison sera assurée par VASCO, filiale de Vietnam Airlines Group, au moyen d’appareils ATR 72, à raison d’un vol aller-retour par jour.

Le renforcement de l’offre intervient dans un contexte où les coûts d’exploitation du secteur aérien restent élevés, notamment en raison du prix du carburant aviation. Vietnam Airlines réorganise sa flotte et ses ressources afin d’augmenter le nombre de vols sur plusieurs liaisons majeures et de répondre aux besoins de déplacement de la population.

Parallèlement à l’augmentation du nombre de vols, Vietnam Airlines poursuit son programme promotionnel "Chào Thu" ("Bonjour l’automne"), qui propose de nombreuses options à des tarifs avantageux. Les passagers voyageant en groupe sur les liaisons intérieures peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 25% sur le prix des billets. Sur le réseau international, des billets aller-retour à partir de 4,95 millions de dôngs, taxes et frais compris, sont proposés sur plusieurs liaisons à destination de l’Asie du Nord-Est, de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie du Sud, de l’Europe, des États-Unis et de l’Australie, selon les conditions des différentes offres.

Afin de gagner du temps pendant la période de forte affluence, Vietnam Airlines recommande aux passagers d’effectuer les formalités avant le vol via son site Internet, son application mobile ou les bornes d’enregistrement en libre-service dans les aéroports. Les passagers peuvent également utiliser la fonction d’enregistrement et d’authentification électronique par reconnaissance biométrique sur l’application VNeID, afin de réduire le temps consacré aux contrôles de sécurité et à l’embarquement.

Les informations détaillées sur les horaires des vols, les offres promotionnelles et les services de Vietnam Airlines sont disponibles sur le site Internet www.vietnamairlines.com, l’application mobile "Vietnam Airlines", Zalo, la page Facebook officielle, les guichets de vente, les agences agréées ainsi que le centre de relation client au 1900 1100.

Hoàng Hoa/CVN