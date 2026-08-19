Le Vietnam est prêt à faciliter l’expansion des investissements et des activités des entreprises allemandes

Le 18 août, au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a reçu le député Rolf Mützenich, membre de la Commission des affaires étrangères du Bundestag, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.

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Photo : BQT/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam considère l’Allemagne comme l’un de ses principaux partenaires et a souhaité continuer à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Présentant la situation et les orientations de développement du Vietnam dans la nouvelle ère, elle a souligné que le pays s’efforce de maintenir une croissance économique à deux chiffres et de réaliser les deux objectifs du centenaire afin de devenir, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé. Le Vietnam entend également promouvoir un nouveau modèle de développement, fondé notamment sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et le rôle moteur du secteur privé.

La vice-ministre a affirmé que le Vietnam accueille favorablement et est prêt à créer des conditions favorables à l’expansion des investissements et des activités des entreprises allemandes dans le pays, notamment dans les secteurs où l’Allemagne dispose d’atouts et qui correspondent aux nouvelles orientations de développement du Vietnam, tels que les infrastructures, les ports intelligents, les énergies renouvelables, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les sciences et technologies ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le député Rolf Mützenich s’est dit impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et a affirmé que le Bundestag accorde une grande importance au développement des relations bilatérales à la hauteur du partenariat stratégique et est prêt à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement. Il a estimé que les relations Vietnam - Allemagne disposent encore d’un important potentiel de développement, notamment à travers le renforcement de la confiance politique, l’intensification des échanges de délégations et la coopération entre les parlements des deux pays.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a proposé de renforcer la coopération par les canaux des partis politiques, notamment entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD). La partie allemande s’est déclarée intéressée par la promotion du dialogue entre le SPD et le PCV. La vice-ministre a également proposé d’intensifier les échanges d’expériences en matière législative et de contrôle entre parlementaires et commissions spécialisées, et a demandé au Bundestag de continuer à soutenir et à faciliter les conditions de vie de la communauté de plus de 200 000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Allemagne.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, d’intensifier les échanges d’étudiants et de doctorants et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que d’élargir la coopération dans le travail, les sciences et technologies, l’innovation et la défense-sécurité. Elles sont également convenues d’accroître les échanges de délégations et la coopération parlementaire.

Elles sont aussi déterminées à poursuivre leur coordination dans les mécanismes multilatéraux, de promouvoir les relations Vietnam - UE et Allemagne - ASEAN et d’exploiter efficacement les potentiels de coopération, contribuant ainsi à un développement de plus en plus substantiel et efficace du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne.

S’agissant des questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance du dialogue et du renforcement de la confiance, ainsi que leur soutien au multilatéralisme, avec l’ONU en son centre. Elles ont réaffirmé l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler pacifiquement les différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

VNA/CVN