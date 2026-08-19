Les entreprises vietnamiennes misent sur l’innovation, la technologie et la productivité

Désormais, la Résolution 19-NQ/TW place les entreprises au centre du processus de renouvellement. Ainsi, les entreprises doivent passar d’une concurrence par les coûts à une compétitivité basée sur la technologie et l’intégration dans des écosystèmes industriels est impératif.

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Photo : VNA/CVN

Après quarante ans de mise en oeuvre du Renouveau, le Vietnam a atteint des résultats majeurs, mais son modèle de développement révèle désormais des limites, la croissance reposant encore sur le capital, les ressources et une main-d'œuvre bon marché. Cette dernière n’étant plus un avantage compétitif, les entreprises nationales doivent désormais miser sur la productivité, la qualité et la maîtrise des chaînes de valeur. Tel est l'objectif de la Résolution N°19-NQ/TW du 28 juillet 2026, visant à instaurer un nouveau modèle de croissance modernisant les moteurs traditionnels pour transiter vers un développement résilient, innovant, humain, durable et intégré.

La Résolution 19 place l’entreprise au centre du processus de renouvellement. Le passage d’une concurrence par les coûts à une compétitivité basée sur la technologie et l’intégration dans des écosystèmes industriels est impératif. Cependant, peu d'entreprises peuvent relever ces défis seules, nécessitant des alliances technologiques et financières pour former des chaînes de valeur complètes.

Le Groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) illustre cette dynamique. Selon son directeur général, Cao Huu Hiêu, Vinatex renforce ses liens avec ses partenaires afin de mieux maîtriser les segments à forte valeur ajoutée, tout en aidant les petites entreprises à améliorer leur productivité. Cette approche vise à créer un écosystème capable de répondre de manière globale aux exigences des marchés internationaux.

De son côté, le Groupe de la chimie du Vietnam (Vinachem) mise sur l’autonomie technologique. Son président, Phung Quang Hiêp, précise que Vinachem investit 1 500 milliards de dôngs (57,3 millions de dollars) dans un centre de recherche de trois hectares à Hoa Lac, afin de transformer les résultats scientifiques en produits commerciaux et de garantir la maîtrise des technologies clés.

Photo: VNA/CVN

Le renouvellement concerne également les infrastructures. Le groupe d’électricité du Vietnam (EVN), sous la direction de Nguyên Anh Tuân, prépare déjà ses réseaux aux besoins des secteurs de haute technologie, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Le groupe adopte une gestion fondée sur les données, notamment à travers l’IA, l’IoT et le Big Data, et accélère sa transition verte en s’appuyant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin d’anticiper les besoins des nouvelles économies.

Ces exemples montrent que les entreprises sont les acteurs directs de la Résolution 19. Elles doivent devenir des noyaux capables de diriger les chaînes d’approvisionnement. Parallèlement, les petites et moyennes entreprises doivent percevoir la recherche et développement, la propriété intellectuelle et la transformation numérique non comme des coûts, mais comme des investissements stratégiques. La puissance de l’écosystème ne sera effective que si la collaboration entre instituts, universités et entreprises devient réelle.

Sur le plan institutionnel, Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), préconise la levée des goulots d'étranglement et l'amélioration des politiques de soutien à l'innovation. Pour les grands projets, les incitations doivent être liées à des taux de localisation concrets. En outre, le financement de la chaîne d'approvisionnement est essentiel pour permettre aux petits fournisseurs d'accéder au capital grâce au crédit des donneurs d'ordres. Ce n'est qu'en renforçant chaque maillon et en créant une synergie systémique que les nouveaux moteurs de croissance deviendront une réalité tangible pour l'économie nationale, concrétisant ainsi l'ambition de renouveau du pays.

VNA/CVN