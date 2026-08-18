RTBF La Trois explore la métamorphose de Saigon, la perle de l’Extrême-Orient

Le documentaire Saigon, la perle de l’Extrême-Orient sera diffusé le mercredi 19 août 2026 à 22h10 sur RTBF La Trois. D’une durée de 44 minutes, ce film explore l’énergie débordante de Hô Chi Minh-Ville et sa métamorphose à travers le portrait d’une nouvelle génération d’expatriés et d’entrepreneurs

>> Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation numérique au niveau local

>> Hô Chi Minh-Ville réorganise ses soins psychiatriques

>> Hô Chi Minh-Ville, pionnière dans la conquête des marchés touristiques internationaux

Photo : VNA/CVN

Entre modernité, traditions et héritage français, Hô Chi Minh-Ville, anciennement Saigon, explose d’énergie. Dans cette ville en pleine métamorphose, entrepreneurs, chefs, jeunes actifs ou familles, ils sont nombreux à y chercher de nouvelles opportunités.

Le documentaire Saigon, la perle de l’Extrême-Orient qui sera diffusé mercredi 19 août à 22h15 sur sur RTBF La Trois, raconte comment cette ville, marquée par une histoire mouvementée, s’est ouverte au monde et attire une nouvelle génération d’expatriés.

Avec près de 10 millions d’habitants, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui la capitale économique du Vietnam et l’une des métropoles les plus dynamiques d’Asie. Une ville en mouvement permanent, où gratte-ciel modernes, ruelles anciennes, restaurants gastronomiques et street food se côtoient dans une effervescence constante. Cette dynamique attire de nombreux étrangers, séduits par les opportunités économiques, le coût de la vie et une population réputée pour son accueil.

Mais Hô Chi Minh-Ville reste aussi marquée par son histoire. Ancienne capitale de la Cochinchine française, elle conserve les traces de la période coloniale, avec notamment son opéra, ses bâtiments historiques ou encore la cathédrale Notre-Dame.

Le documentaire de RTBF La Trois suit le parcours de plusieurs Français et Belges aux profils variés, de l’entrepreneur installé depuis plusieurs années aux jeunes venus découvrir l’Asie, à l’instar de Vincent, ancien publicitaire, qui y a créé Marou, une marque aujourd’hui reconnue à l’international, après avoir découvert lors d’un trek au Vietnam, d’anciennes cultures de cacao introduites par les colons français au XIXe siècle.

Dans cette ville en pleine évolution, certains Français participent aussi à cette dynamique. C’est le cas de Benoît, 43 ans, chef formé par Alain Ducasse, aujourd’hui installé à Hô Chi Minh-Ville avec sa famille. Entre influences françaises et vietnamiennes, il fait dialoguer deux cultures dans son restaurant.

Dans le quartier colonial, certains lieux entretiennent encore un lien avec la France, comme le café Runam d’Or, qui est aussi le lieu de travail de Timothée. Arrivé au Vietnam il y a cinq ans, ce Français de 38 ans a choisi d’y construire une nouvelle vie. Aujourd’hui à la tête de l’établissement, il a appris à s’adapter à la culture locale, jusqu’à maîtriser le vietnamien, une langue réputée difficile et devenue indispensable dans son quotidien auprès de ses employés.

La ville séduit aussi une nouvelle génération. À 22 ans, Ambre, originaire de Lille, est arrivée au Vietnam pour un stage dans la publicité. Elle découvre une ville très différente de ses repères et tombe sous le charme de Binh Thanh, un quartier loin des circuits touristiques. Mais s’installer à Hô Chi Minh-Ville n’est pas toujours simple. Se loger reste un défi dans une ville où les prix de l’immobilier ont été multipliés par trois en seulement six ans.

Cette transformation témoigne du nouveau visage économique du Vietnam. Depuis une dizaine d’années, le pays connaît l’une des croissances les plus fortes au monde, avec une progression annuelle supérieure à 6%, portée par l’émergence d’une classe moyenne et le développement rapide de ses grandes villes. À Hô Chi Minh-Ville, les gratte-ciel comme la Landmark 81 symbolisent cette métamorphose.

À travers ces parcours, le documentaire "Saigon, la perle de l’Extrême-Orient"raconte une ville qui attire ceux qui cherchent de nouvelles opportunités, professionnelles ou personnelles.

VNA/CVN