Target et Walmart renforcent leur recherche de fournisseurs vietnamiens

Target, Walmart… deux géants de la grande distribution américaine s’apprêtent à venir au Vietnam avec une longue liste de produits à rechercher auprès des fournisseurs locaux, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes pour accéder à des commandes à l’exportation.

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Photo : VNA/CVN

Target, l’un des grands groupes de distribution américains, a récemment confirmé sa participation au Vietnam au VIS 2026, événement annuel consacré à la mise en relation des chaînes d’approvisionnement.

L’objectif de Target est de rechercher des fournisseurs vietnamiens dans plusieurs catégories de produits, notamment les articles ménagers, le textile de maison, les produits pour enfants, les soins personnels et la beauté.

Avant Target, le géant américain de la distribution Walmart avait également annoncé son retour au Vietnam à la recherche de fournisseurs.

Le VIS est organisé pour la quatrième année consécutive. Il s’agit de la première participation de Target, tandis que Walmart y est présent depuis quatre ans. Cette année, Walmart recherche des fournisseurs dans six catégories : vêtements et accessoires, chaussures, textiles et accessoires, appareils électroniques et électroménagers, meubles, ainsi que produits alimentaires et biens de consommation.

Les six secteurs ciblés par Walmart constituent tous des points forts de la production et des exportations vietnamiennes et sont devenus depuis plusieurs années des sources d’approvisionnement fiables pour le groupe.

La capacité du Vietnam à fournir ces catégories de produits représente plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. L’an dernier, le Vietnam a exporté environ 46,3 milliards de dollars de produits textiles et d’habillement, près de 30 milliards de dollars de chaussures et sacs, 17,2 milliards de dollars de meubles et produits en bois, ainsi que 11 milliards de dollars de produits aquatiques vers les marchés mondiaux.

Pour Target, la diversité des catégories recherchées offre aux entreprises vietnamiennes de nouvelles possibilités de démontrer leur capacité à fournir des produits répondant aux normes internationales. Target privilégie notamment les fournisseurs disposant d’installations de production au Vietnam, d’une importante capacité d’exportation, d’une production stable et, surtout, d’une expérience dans l’approvisionnement de groupes et de réseaux internationaux de distribution tels qu’IKEA, Walmart, Costco, Home Depot, Amazon, CVS, Sephora et Ulta.

Selon Dô Ngoc Hung, conseiller commercial et chef de l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, les fournisseurs vietnamiens ont réalisé des progrès significatifs en investissant dans des installations de production modernes, en obtenant des certifications internationales, en améliorant leurs systèmes de gestion de la qualité et leurs normes de sécurité alimentaire, ainsi qu’en renforçant leur efficacité productive afin de répondre aux exigences des acheteurs.

Face à l’impact des politiques tarifaires sur les flux commerciaux et aux profondes transformations des chaînes d’approvisionnement mondiales, les acheteurs américains continuent d’accorder une grande importance aux fournisseurs vietnamiens.

Les chiffres en témoignent : au cours des sept premiers mois de cette année, les États-Unis sont restés le premier marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 104,7 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers ce marché ont notamment atteint près de 1,1 milliard de dollars pour les produits aquatiques, 10,5 milliards pour le textile et l’habillement, 5,57 milliards pour les chaussures, 33,57 milliards pour les ordinateurs, produits électroniques et composants, 7,1 milliards pour les téléphones et leurs composants, et 16,8 milliards pour les machines, équipements, outils et pièces détachées.

Matt Priest, président-directeur général de la Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), a affirmé que le Vietnam demeurait un partenaire stratégique et une source d’approvisionnement majeure en chaussures pour le marché américain.

La transparence des chaînes d'approvisionnement, une exigence

Les importations américaines de marchandises ont atteint 3.440 milliards de dollars fin 2025, en hausse de 143,2 milliards de dollars par rapport à 2024, établissant un nouveau record.

Photo: VNA/CVN

De manière générale, la transparence de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement constitue une condition incontournable pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent conquérir ce marché américain, fort de plus de 300 millions de consommateurs.

Cette exigence est d’autant plus importante que la politique commerciale américaine accorde une attention croissante à l’origine des produits et à la transparence des chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam bénéficie de sa position dans ces chaînes, mais doit parallèlement démontrer la valeur réellement créée sur son territoire.

Cette exigence est particulièrement importante pour les secteurs dotés de chaînes d’approvisionnement longues et complexes, comportant plusieurs niveaux ou utilisant des matières premières provenant de nombreux pays et territoires, comme le textile et l’habillement, le cuir et la chaussure, l’électronique, l’énergie, les équipements électriques, les produits intégrant des composants semi-conducteurs, les minerais et certains produits agricoles.

Dans le secteur textile, les entreprises doivent s’intéresser non seulement au lieu de découpe, de confection et de finition des produits, mais également à l’origine du coton, des fibres, des fils, des tissus, des teintures et des autres matières et accessoires.

Dans les secteurs de l’électronique et de l’énergie, le contrôle doit couvrir l’ensemble des composants, matériaux semi-conducteurs, batteries, panneaux photovoltaïques, minerais et autres matières premières essentielles.

Les perspectives restent importantes. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, les entreprises vietnamiennes doivent toutefois renforcer leurs capacités de production et satisfaire strictement aux exigences en matière d’origine, de qualité et de traçabilité.

VNA/CVN