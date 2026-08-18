La province de Khanh Hoà s’intéresse au développement d'un écosystème halal

La province de Khanh Hoà s’attache activement à jeter les bases d’une économie halal, ciblant les voyageurs musulmans nationaux et internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Cette démarche constitue une nouvelle orientation visant à diversifier les marchés touristiques, à renforcer la compétitivité de la destination et à soutenir l’objectif de transformer Khanh Hoà en une ville relevant directement de l’autorité centrale.

Conformément à la décision N°10/QD-TTg du 14 février 2023 du Premier ministre approuvant le projet "Renforcement de la coopération internationale pour construire et développer l’industrie halal au Vietnam jusqu’en 2030", la province de Khanh Hoà a identifié le développement du tourisme halal comme l’une de ses orientations importantes pour diversifier le marché touristique international, élargir son espace de développement et renforcer la compétitivité de son secteur touristique.

Khanh Hoà bénéficie de conditions privilégiées : stabilité politique, environnement sécurisé et climat ensoleillé toute l'année. Avec plus de 500 km de côtes, 200 îles et quatre baies renommées - Nha Trang, Cam Ranh, Van Phong et Vinh Hy -, la région dispose d'un socle pour l'hôtellerie balnéaire, les croisières et les soins de santé de luxe. Les valeurs culturelles Cham, le patrimoine artisanal et l'écotourisme offrent des expériences répondant aux tendances des familles musulmanes.

Truong Van Tiên, directeur du Centre provincial de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, indique que la province a élaboré un plan de gestion de la qualité ainsi que des politiques de développement des produits et services halal, en mettant l’accent sur les entreprises.

Khanh Hoà ambitionne d’attirer des investisseurs stratégiques dans les secteurs de la logistique, du tourisme, de la production, de la transformation et de l’agriculture. Le projet de développement des produits halal à base de viande caprine et ovine à l’horizon 2030 vise à faire de la localité un centre national de transformation et d’exportation.

Cette approche intégrée, allant de la production de matières premières à la promotion commerciale, permettra à la province de s’intégrer à la chaîne de valeur halal mondiale.

L’ambassadeur des Émirats arabes unis au Vietnam, Bader Almatrooshi, souligne que Khanh Hoà s’impose comme une destination de choix pour les touristes émiratis à fort pouvoir d’achat grâce à la qualité de ses infrastructures. La province encourage donc les investissements dans des hôtels et restaurants répondant aux normes halal, tout en stimulant les secteurs de l’agriculture, du commerce et de la logistique.

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

Les autorités prévoient d’intensifier la promotion touristique auprès de la Malaisie, de l’Indonésie, du Brunei, des pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, tout en développant la connectivité aérienne internationale.

Nguyên Long Biên, vice-président permanent du Comité populaire provincial, affirme que Khanh Hoà renforcera la formation des ressources humaines et la coopération avec les organismes internationaux de certification halal.

L’aéroport international de Cam Ranh, qui figure parmi les quatre aéroports les plus fréquentés du pays et dessert 54 liaisons internationales, demeure une porte d’entrée majeure pour les visiteurs étrangers.

En juillet 2026, la province a accueilli 15,1 millions de visiteurs, dont 5,5 millions d’étrangers, générant des recettes touristiques de 52 143,1 milliards de dôngs.

Forte de ses ressources naturelles et d’une vision stratégique claire, Khanh Hoà aspire à devenir un pôle international du tourisme balnéaire et une destination halal de premier plan en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN