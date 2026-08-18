Résolution 70 : un accès facilité à l’électricité verte pour les entreprises vietnamiennes

La sécurité énergétique et la transition verte ne sont plus deux objectifs distincts au Vietnam, mais deux piliers allant de pair dans la stratégie de développement national.

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Photo : Minh Phu/VNA/CVN

Dans cette perspective, plusieurs orientations et politiques contribuent à accélérer la transition énergétique et à élargir l’accès des entreprises aux sources d’électricité verte.

La Résolution N°70-NQ/TW du Bureau politique, datée du 20 août 2025 et consacrée à la garantie de la sécurité énergétique nationale, souligne que le développement énergétique doit avoir une longueur d’avance afin d’assurer un approvisionnement suffisant en électricité pour le développement socio-économique.

Elle met également l’accent sur le développement des énergies renouvelables, la diversification des sources d’approvisionnement et la modernisation du marché de l’énergie dans un souci de transparence et d’efficacité.

Dans l’esprit de cette résolution, le rôle du mécanisme d’achat direct d’électricité (DPPA) et des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) dans la garantie d’un approvisionnement stable et sûr en électricité verte se précise progressivement. Le cadre juridique continue parallèlement d’être perfectionné afin de répondre aux besoins de la production et du commerce et de renforcer la compétitivité des entreprises.

Le BESS ne doit pas être considéré comme un simple ensemble de batteries destinées à stocker l’électricité, mais comme une technologie permettant d’accroître la flexibilité du système électrique. Si les énergies renouvelables contribuent à rendre le système plus vert, le stockage permet de le rendre plus flexible et plus fiable.

Selon des experts, le BESS constitue une composante importante des infrastructures énergétiques modernes, contribuant à améliorer la stabilité du système électrique, à optimiser l’exploitation des énergies renouvelables et à renforcer la fiabilité de l’approvisionnement. Pour les entreprises, il permet également de réduire les risques d’interruption de la production et d’optimiser les coûts d’exploitation à long terme.

Nguyên Huu Khoa, enseignant à l’ École d’électricité de Hô Chi Minh-Ville, estime que le BESS joue un rôle clé dans la sécurité énergétique nationale. Selon le Plan directeur national de développement de l’électricité (Plan Électricité VIII), le Vietnam prévoit de développer des capacités de stockage à l’échelle du réseau comprises entre 10 et 16 GW.

Du côté des entreprises, Nguyên Van Hoàng, vice-président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement, souligne que l’utilisation d’énergies propres devient une exigence de plus en plus importante pour les entreprises manufacturières, notamment celles participant aux chaînes d’approvisionnement et aux activités d’exportation.

Dans le secteur textile, de nombreuses entreprises ont déjà adopté des modèles d’usines vertes utilisant l’énergie solaire en toiture. Toutefois, ces installations sont principalement destinées à l’autoproduction et à l’autoconsommation, et génèrent parfois des surplus d’électricité inutilisés pendant les jours sans production.

Par ailleurs, afin de remédier aux difficultés de mise en relation entre vendeurs et acheteurs d’électricité renouvelable au Vietnam, Nguyên Vo Truong An, directeur général de la société par actions ASEAN Carbon Credit Trading Platform, propose la création rapide d’une bourse de l’électricité ou d’une plateforme numérique d’échange d’énergie, afin notamment de renforcer la transparence du marché.

Nguyên Xuân Quy, vice-président de l’Association de l’énergie propre du Vietnam, estime que pour assurer l’efficacité du DPPA et du BESS, l’ensemble de l’écosystème des politiques doit être cohérent. Il préconise notamment de poursuivre l’amélioration des tarifs d’utilisation du réseau et des services du système dans un souci de transparence, de renforcer les capacités de comptage et de paiement et d’élargir l’accès au DPPA.

Il propose également de perfectionner le système de certification de l’origine de l’électricité renouvelable, de promouvoir les investissements dans le réseau de transport et d’assurer une coordination entre le DPPA, le solaire en toiture et le BESS, tout en rendant plus transparents le mécanisme de tarification de l’électricité à deux composantes et la feuille de route vers un marché de détail de l’électricité concurrentiel.

VNA/CVN