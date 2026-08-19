Marché américain

Les exportateurs vietnamiens adaptent leur approche pour gagner du terrain

Le marché des États-Unis continue d'offrir de nombreuses opportunités aux produits vietnamiens, mais les exigences croissantes en matière d'origine, de qualité, de chaîne d’approvisionnement et de conformité obligent désormais les entreprises vietnamiennes à adapter leur approche.

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Lors d'un colloque sur la coopération au développement de l'import-export avec le marché américain, organisé le 18 août à Hanoï par l’Agence de promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce, des experts ont souligné la nécessité de mieux cibler les marchés de niche, de développer les marques et de renforcer le contrôle des produits.

Photom VNA/CVN

Les États-Unis constituent l'un des marchés d'exportation les plus importants du Vietnam. Outre les produits traditionnels tels que les vêtements, les chaussures en cuir et les meubles en bois, les produits alimentaires « Made in Vietnam » sont de plus en plus présents, non seulement dans les circuits de distribution destinés aux communautés asiatiques, mais aussi dans d'autres réseaux de vente au détail.

Toutefois, selon Do Ngoc Hung, chef du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, ce vaste marché est loin d'être homogène. Les besoins des consommateurs, les réseaux de distribution, les réglementations et les coûts d'accès varient sensiblement selon les États, les régions et les groupes de consommateurs. Les entreprises doivent donc cibler précisément leurs segments de marché, leurs zones géographiques et leurs canaux de distribution, tout en évaluant l'ensemble des coûts nécessaires pour acheminer leurs produits jusqu'aux consommateurs.

Si les produits vietnamiens restent appréciés des importateurs américains et que le Vietnam demeure une importante source d'approvisionnement, l'avantage en matière de prix n'est plus le seul facteur déterminant. Les acheteurs accordent désormais davantage d'importance à la flexibilité des livraisons, à la réactivité des fournisseurs, à la stabilité de la qualité et à la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement.

Pour les produits alimentaires et les biens de consommation, la demande s'oriente davantage vers des produits pratiques et plus élaborés, accompagnés d'informations transparentes sur leur origine, leur impact sur la santé et leur durabilité.

Selon Vu Tu Thanh, représentant du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN au Vietnam, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement des entreprises américaines, grâce notamment à l'amélioration de ses capacités de production, à sa position géographique, à sa main-d'œuvre et à son expérience dans l'exportation de nombreux produits.

Cependant, face au renforcement des contrôles américains sur l'origine des marchandises et le contournement des règles commerciales, les entreprises vietnamiennes doivent être en mesure de démontrer leurs capacités réelles de production ainsi que la valeur ajoutée créée au Vietnam.

Au-delà des exigences relatives aux produits et à leur origine, elles doivent également mieux maîtriser leur trésorerie, leur fonds de roulement, leur fiscalité et leur comptabilité afin de limiter les risques liés à leur expansion aux États-Unis.

À plus long terme, les spécialistes estiment que les entreprises vietnamiennes doivent progressivement passer de la sous-traitance à une plus grande maîtrise de leurs produits. Selon Tran Lich, directeur de VISIA (Vietnam Impact Startup Incubation and Acceleration), elles peuvent commencer par concevoir des emballages et des produits mieux adaptés au marché américain, développer leurs propres marques et renforcer la protection de leur propriété intellectuelle, avant de progresser vers le développement de leurs propres produits et technologies.

Selon les experts, le marché américain offre encore un potentiel considérable aux produits vietnamiens. Pour mieux l'exploiter, les entreprises doivent toutefois dépasser une approche centrée uniquement sur la vente et renforcer leurs capacités sur ce marché, en faisant de la conformité, de la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, de la qualité et de la valeur des produits les fondements d'une croissance durable.

VNA/CVN