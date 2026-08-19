Vietnam Airlines ramène les premiers passagers à l’aéroport de Liên Khuong

Après plus de cinq mois de fermeture pour des travaux de réparation et de modernisation de la piste et des voies de circulation, l’aéroport international de Liên Khuong a officiellement repris ses activités le 19 août au matin. Vietnam Airlines a assuré les premiers vols au départ de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang, marquant la reprise des liaisons aériennes vers Dà Lat, province de Lâm Dông (Centre).

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Photo : vietnamairlines/CVN

Le matin du 19 août, les deux premiers vols de Vietnam Airlines au départ de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang ont successivement atterri à l’aéroport international de Liên Khuong. Exploités en Airbus A321, les deux vols affichaient un taux de remplissage de 100% et transportaient au total 368 passagers.

Le vol VN1380 au départ de Hô Chi Minh-Ville a décollé à 6h05 et atterri à Liên Khuong à 7h00, tandis que le vol VN1955 au départ de Dà Nang a atterri à 7h15. Les deux appareils ont été accueillis par un salut aux jets d’eau des autorités de Lâm Dông et de la Compagnie générale des apéroports du Vietnam (ACV).

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Liên Khuong renforce les connexions de Lâm Dông

Après les travaux, la piste de l’aéroport international de Liên Khuong peut désormais accueillir des appareils gros-porteurs tels que l’Airbus A350 et le Boeing 787, augmentant ainsi sa capacité de transport, élargissant les connexions et offrant davantage de possibilités de déplacement aux habitants, visiteurs et entreprises de Lâm Dông et des provinces voisines.

"La remise en service de l’aéroport international de Liên Khuong marque le rétablissement des liaisons aériennes de Lâm Dông après plus de cinq mois d’interruption. Modernisé, l’aéroport facilitera les déplacements, renforcera les échanges et contribuera à dynamiser le tourisme, les investissements et le commerce dans la région", Nguyên Duc Hùng, directeur général par intérim de l’ACV, a déclaré Nguyên Duc Hùng, directeur général par intérim de l’ACV.

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Dans un premier temps, l’aéroport devrait accueillir environ 6.800 passagers par jour, pour un trafic estimé à quelque 816.000 passagers au cours des quatre derniers mois de 2026. Sa réouverture intervient à temps pour répondre à la hausse de la demande de déplacements et de voyages à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Après cette période de congés, Lâm Dông entrera dans sa saison d’événements de fin d’année, avec notamment le 11e Festival des fleurs de Dà Lat - Lâm Dông, la 3e Fête culturelle du brocart du Vietnam et le Festival international de musique de Langbiang 2026.

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Quatre liaisons vers Dà Lat rétablies

À partir du 19 août, Vietnam Airlines Group reprend ses liaisons entre Dà Lat et Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho. Les liaisons Hanoï - Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville - Dà Lat et Dà Nang - Dà Lat totalisent sept vols aller-retour par jour, opérés en Airbus A321.

Dang Anh Tuân, vice-directeur général de Vietnam Airlines, a souligné : "Liên Khuong est une destination importante du réseau intérieur de Vietnam Airlines. La compagnie s’est préparée à la réouverture pour reprendre dès le premier jour les vols vers Dà Lat depuis Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho, facilitant les déplacements et renforçant les connexions de Lâm Dông avec les principaux centres économiques et touristiques du pays".

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La liaison Cân Tho - Dà Lat est opérée par VASCO avec un ATR 72, à raison d’un vol aller-retour par jour. En septembre et octobre, la fréquence sera ramenée à cinq vols aller-retour par semaine.

Mai Quynh/CVN



