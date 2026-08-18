Vietnam - Uruguay

Élargir l’espace de coopération économique, commerciale et d’investissement

La 4 e réunion du Comité mixte Vietnam - Uruguay sur la coopération économique, commerciale et d’investissement s’est tenue le 18 août à Hanoï, sous la coprésidence de Phan Thi Thang, vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, et de Valeria Csukasi, vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères.

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Photo : BCT/CVN

La vice-ministre vietnamienne Phan Thi Thang a estimé que les relations économiques et commerciales Vietnam - Uruguay avaient connu des évolutions positives. La forte croissance des échanges montre que les deux pays disposent encore d’un important potentiel pour développer leur commerce bilatéral.

La structure des échanges entre les deux pays est largement complémentaire, favorisant des chaînes de valeur mutuellement bénéfiques : le Vietnam fournit notamment des produits industriels, électroniques et de consommation, tandis que l’Uruguay constitue une source de matières premières destinées à la production et à l’exportation vietnamiennes.

Les deux coprésidentes sont convenues de renforcer la promotion commerciale pour aider les entreprises des deux pays à accéder à leurs marchés respectifs, tout en poursuivant les discussions sur l’ouverture des marchés aux produits agricoles phares de chaque pays.

Le Vietnam et l’Uruguay ont salué l’esprit de coopération, la bonne volonté et la détermination des parties dans les négociations de l’Accord commercial préférentiel (PTA) Vietnam - MERCOSUR. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour assurer le succès du premier cycle de négociations, créant ainsi les conditions nécessaires à la poursuite du processus et à la conclusion d’un accord mutuellement bénéfique.

De nouveaux domaines de coopération ont également été proposés, notamment l’agriculture, les douanes, les sciences et technologies, les logiciels, l’exploitation et la transformation du bois, les énergies renouvelables, l’innovation, ainsi que les échanges culturels, sportifs et touristiques.

La vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères, Valeria Csukasi, souligné les atouts de son pays dans l’industrie agroalimentaire et les produits agricoles à valeur ajoutée, ainsi que ses priorités dans l’innovation et les sciences et technologies.

Sur le plan multilatéral, les deux pays assument actuellement des responsabilités importantes. Le Vietnam assure en 2026 la présidence tournante du Conseil du CPTPP et accueillera l’APEC 2027, tandis que l’Uruguay assure depuis mars 2026 la présidence tournante de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et, depuis juillet 2026, celle du MERCOSUR.

Ces responsabilités offrent de nouvelles possibilités d’élargir la coopération non seulement entre les deux pays, mais aussi entre leurs régions et blocs économiques respectifs.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination afin d’élaborer un plan d’action concret pour mettre efficacement en œuvre les accords conclus lors de la réunion.

Photo : BCT/CVN

À l’issue de la réunion, Phan Thi Thang et Valeria Csukasi ont signé le procès-verbal de la 4e réunion du Comité mixte Vietnam - Uruguay sur la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Les deux vice-ministres ont également échangé un mémorandum d’entente sur la coopération entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et l’Agence uruguayenne de promotion des investissements et des exportations (Uruguay XXI).

Selon les statistiques, en 2025, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Uruguay ont atteint 268,42 millions de dollars, en hausse de 58,4% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Uruguay se sont élevées à 179,92 millions de dollars, en hausse de 64,8%, tandis que les importations en provenance d’Uruguay ont atteint 88,50 millions de dollars, en hausse de 46,8%.

Au cours des six premiers mois de 2026, les échanges bilatéraux ont atteint 148,35 millions de dollars, en hausse de 21,8% sur un an. Les exportations vietnamiennes ont progressé de 57,5%, à 106,52 millions de dollars, tandis que les importations ont reculé de 22,7%, à 41,83 millions de dollars.

Les principaux produits exportés par le Vietnam vers l’Uruguay comprennent les téléphones et leurs composants, les chaussures, les jouets et articles de sport, les produits textiles et d’habillement, les ordinateurs et produits électroniques, ainsi que les machines, équipements et pièces détachées.

Les principales importations vietnamiennes en provenance d’Uruguay sont le bois et les produits dérivés, le lait et les produits laitiers, les matières premières pour le textile, le cuir et la chaussure, le blé, les aliments pour animaux et leurs matières premières, ainsi que les produits chimiques.

VNA/CVN