Mise en chantier de la zone industrielle de Tay Giang à Gia Lai

Le projet de construction et d’exploitation des infrastructures techniques de la zone industrielle de Tay Giang, dans la province de Gia Lai, a été lancé le 19 août par la société par actions d’investissement dans les infrastructures industrielles Binh Hung.

>> Phu My 3, une destination privilégiée des investisseurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville

>> Le Vietnam produit ses premiers lingots d'aluminium

D’une superficie de 300 hectares, le projet représente un investissement de près de 1.800 milliards de dôngs (plus de 69 millions de dollars) et devrait être achevé au quatrième trimestre 2029.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Lam Hai Giang, ce projet contribuera à accroître le foncier industriel doté d’infrastructures modernes, à attirer de nouveaux investissements, à développer la production, les exportations et les recettes budgétaires. L’accueil des investisseurs secondaires devrait commencer en janvier 2027.

Au premier semestre 2026, le Produit intérieur brut régional de Gia Lai a progressé de 8,21 %, tandis que l’industrie et la construction ont augmenté de 11,68 %. La province a attiré 165 projets représentant près de 164 749 milliards de dongs de capitaux enregistrés. Pour atteindre une croissance à deux chiffres, elle doit accélérer la création de nouvelles capacités de production, notamment dans l'industrie manufacturière, les infrastructures industrielles et la logistique.

Les autorités provinciales ont demandé à l’investisseur d’accélérer la réalisation des infrastructures essentielles et de construire une zone industrielle moderne, sûre et respectueuse de l’environnement, tout en privilégiant les entreprises disposant de capacités financières et technologiques solides.

Selon l’investisseur, la zone industrielle de Tay Giang sera développée selon un modèle vert et moderne. Trois entreprises ont déjà signé des protocoles d’accord pour louer 54,2 hectares, avec un investissement prévu d’environ 1 300 milliards de dongs. Leurs usines devraient entrer en service au troisième trimestre 2028.

VNA/CVN