Ho Chi Minh-Ville accueille le Forum et l’Exposition de l’innovation 2026

Le Forum et l’Exposition internationaux de l’innovation 2026 (InnoEx) ont ouvert leurs portes le 19 août à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème « The Inflection Point - Where Global Shifts Fuel Business Reinvention » (Le point d’inflexion - quand les mutations mondiales favorisent la réinvention des entreprises).

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L’événement de deux jours est organisé conjointement par l’Alliance internationale de l’innovation InnoEx, l’Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville (YBA HCM) et Investment and Business Partners (IBP).

Photo: VNA/CVN

InnoEx 2026 met l’accent sur les grandes mutations qui transforment l’économie mondiale, notamment l’intelligence artificielle (IA), les données, l’automatisation, la transition verte, le commerce international et les nouveaux modèles économiques. Il constitue également une plateforme de rencontre entre entreprises, start-up, investisseurs et fournisseurs de solutions, favorisant les partenariats, les investissements ainsi que l’accès aux connaissances et aux technologies.

L’événement devrait réunir plus de 4.000 dirigeants, fondateurs et cadres supérieurs, plus de 70 fonds d’investissement internationaux ainsi que des centaines d’experts.

Selon Truong Ly Hoang Phi, cheffe du comité d’organisation d’InnoEx 2026, l’événement ne se limite pas à présenter de nouvelles technologies, mais doit aussi permettre aux entreprises de repenser leur approche, de restructurer leurs activités et de développer durablement leurs actifs numériques.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dang Minh Thong, a souligné que l’innovation devient de plus en plus indispensable alors que la ville entre dans une nouvelle phase de développement. La ville vise une croissance annuelle de son produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10 % sur la période 2026-2030, avec une économie numérique représentant environ 40 % du PIB local à l’horizon 2030. Elle ambitionne également de devenir un pôle asiatique des sciences, des technologies et de l’innovation d’ici 2045.

Ces objectifs ne peuvent être atteints en prolongeant l’ancien modèle de croissance, a-t-il estimé. Les nouveaux moteurs de croissance devront davantage reposer sur les sciences et technologies, l’innovation, les transitions numérique et verte, la productivité du travail et les ressources humaines hautement qualifiées.

Forte de ses atouts dans la finance, l’industrie, les hautes technologies, le commerce, la logistique, l’éducation et la recherche, Ho Chi Minh-Ville doit devenir un lieu où les technologies sont étudiées, expérimentées et commercialisées, plutôt qu’un simple marché d’adoption des technologies.

Dans ce contexte, InnoEx constitue, selon Dang Minh Thong, un espace où les mutations mondiales peuvent se traduire en choix stratégiques pour les entreprises vietnamiennes, où les besoins du marché rencontrent les solutions technologiques et où les idées peuvent trouver les capitaux nécessaires à leur développement.

Il a appelé InnoEx 2026 à se concentrer sur les domaines susceptibles de façonner la compétitivité au cours des cinq à dix prochaines années, notamment l’IA, les données, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les technologies vertes, les énergies propres, la logistique intelligente et la finance numérique… Il a également souligné la nécessité de passer de la simple mise en réseau à la co-création et de la présentation de solutions à la résolution de problèmes concrets, en plaçant les entreprises au cœur de cette dynamique.

Ho Chi Minh-Ville entend continuer à créer des conditions favorables à l’expérimentation de nouvelles technologies, à développer ses infrastructures numériques et de recherche, à soutenir l’écosystème des start-up innovantes et à attirer les groupes technologiques, les centres de R&D, les fonds d’investissement et les ressources humaines hautement qualifiées.

VNA/CVN