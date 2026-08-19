L’investissement et la consommation intérieure façonneront la croissance au 2e semestre

Le Vietnam aborde le deuxième semestre 2026 sur une dynamique de forte croissance, portée par l’investissement et la consommation intérieure, alors que le commerce extérieur fait face à une incertitude accrue.

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Des analyses récentes d’EBC Financial Group et de BMI (une entité de Fitch Solutions) indiquent que l’économie dispose d’une marge de manœuvre pour maintenir une dynamique solide, bien que les risques liés à l’inflation, aux fluctuations monétaires et au commerce extérieur puissent mettre sa résilience à l’épreuve.

Photo : VNA/CVN

Selon EBC, le défi majeur ne résidait plus simplement dans le rythme de la croissance, mais dans l’efficacité avec laquelle les ressources sous-jacentes étaient converties en capacité de production.

Le PIB a progressé de 8,18% au premier semestre, tandis que la production industrielle a augmenté de 10,8% et que les activités de fabrication et de transformation ont connu une croissance de 11,4%. L’investissement social global a crû de 12,9%, porté par une hausse de 15,2% de l’accumulation d’actifs.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 34,65 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse de 61% sur un an, tandis que les IDE effectivement décaissés ont progressé de 11,2% pour s’établir à 13,03 milliards de dollars.

L’écart entre les capitaux engagés et ceux effectivement investis met en lumière un défi majeur pour les mois à venir : transformer ces investissements en usines, en machines, en infrastructures et en nouvelles capacités de production.

"Les capitaux engagés doivent être injectés dans les usines et la production afin de créer de la valeur économique. La croissance du Vietnam au deuxième semestre 2026 dépendra de plus en plus de la capacité d’exécution', a déclaré Sana Ur Rehman, analyste de marché principal chez EBC Financial Group, dans une note adressée aux médiasLes chiffres du commerce extérieur du Vietnam témoignent également du coût de cette expansion rapide.

Au premier semestre, les exportations ont progressé de 21% pour atteindre 266,5 milliards de dollars, mais les importations ont augmenté bien plus rapidement — de 33,4% — pour s’établir à 283,2 milliards de dollars, ce qui a entraîné un déficit commercial de près de 16,7 milliards de dollars.

Selon EBC, la hausse des importations n’était pas nécessairement négative, dans la mesure où une grande partie de cette augmentation concernait des machines, des composants et des matériaux de production. L’enjeu majeur réside dans la rapidité avec laquelle ces intrants peuvent être transformés en produits finis et en recettes d’exportation.

La hausse des coûts constitue un autre facteur de tension. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,38% en moyenne au cours du premier semestre, tandis que la croissance du crédit (7,41%) a dépassé celle des dépôts (5,02%) à la fin du mois de juin.

L’investissement public pourrait constituer un nouveau moteur de croissance au deuxième semestre. À la fin du mois de juin, le montant des décaissements au titre de l’investissement public atteignait près de 357.000 milliards de dôngs, soit 35,5% de l’objectif annuel fixé par le Premier ministre.

Selon le rapport d’EBC, une accélération des décaissements pourrait soutenir la demande à court terme, tandis que les investissements dans les autoroutes, les ports maritimes, la logistique, l’énergie et les infrastructures industrielles permettraient de réduire les coûts d’exploitation et de renforcer la capacité de production du secteur privé à plus long terme.

La consommation intérieure, une autre source de soutien

BMI prévoit que le taux de chômage se maintiendra aux alentours de 2,1% en 2026 et 2027, favorisant ainsi la hausse des salaires. L’organisme estime que le pouvoir d’achat moyen des ménages sera, en 2026, supérieur de 17,8% à son niveau de 2019.

Les ventes au détail témoignent déjà d’une forte demande sous-jacente. En juin, les ventes au détail en volume dépassaient de 37% leur niveau d’avant la pandémie, affichant une croissance réelle moyenne de 8,2% en glissement annuel. BMI prévoit également une hausse de 6,5% des dépenses réelles des ménages cette année, pour atteindre 3.873 milliards de dôngs (aux prix de 2010).

Le dynamisme du secteur touristique constitue un autre facteur d’amortissement. L’afflux soutenu de touristes contribuera à protéger les ménages face au fléchissement de la demande extérieure, renforçant ainsi le poids de la consommation intérieure dans les perspectives de croissance.

Toutefois, la vigueur de la consommation est menacée par l’endettement des ménages, la dépréciation du dông, la hausse des coûts de l’énergie et les perturbations du commerce mondial ; ces facteurs pourraient éroder le pouvoir d’achat et inciter les consommateurs à privilégier des biens et services plus économiques. BMI prévoit une inflation moyenne de 4,7% cette année, alimentée en partie par le choc mondial des prix de l’énergie, avant un repli à 3,4% en 2027.

Cette combinaison instaure un équilibre délicat pour le second semestre : les investissements nécessitent un financement et les consommateurs ont besoin de pouvoir d’achat, tandis que l’inflation et les pressions sur les taux de change doivent rester maîtrisées.

L’enjeu plus large ne consiste donc pas simplement à savoir si le Vietnam peut maintenir une croissance élevée, mais si cette croissance peut gagner en productivité et en résilience.

"Le second semestre de l’année montrera dans quelle mesure le Vietnam parviendra à transformer sa dynamique de croissance actuelle en capacités économiques à long terme", a indiqué Sana Ur Rehman. "Lorsque les capitaux sont investis dans des projets qui accroissent la productivité, améliorent les infrastructures et créent davantage de valeur, la croissance peut ouvrir de nouvelles perspectives pour l’étape suivante".

VNA/CVN