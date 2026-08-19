Ouverture de la Journée des start-up innovantes de la ville de Da Nang 2026

Le 19 août, le Comité populaire de la ville de Da Nang a solennellement inauguré la Journée des start-up innovantes de la ville (SURF 2026) sous le thème « L'ère de l'essor - Innovation pionnière ».

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Cet événement annuel, le plus important de Da Nang en la matière, a réuni un large éventail d'experts, d'investisseurs, de chefs d'entreprise ainsi que des représentants d'instituts de recherche et d'universités nationaux et internationaux.

Photo : BTC/CVN

Au fil de ses éditions, cette journée est devenue un point de rencontre incontournable pour la communauté des start-up, les fonds d'investissement et les organisations de soutien, favorisant la connexion, le partage d'expériences et la recherche de nouvelles opportunités de coopération stratégique.

SURF 2026 a mis l'accent sur l'élargissement des connexions internationales et la promotion des investissements transfrontaliers dans les secteurs technologiques stratégiques tels que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies numériques, la blockchain, les technologies vertes et la transformation numérique. La manifestation a bénéficié de la participation de plus de 30 conférenciers et experts issus de fonds d'investissement prestigieux venant de Singapour, de la République de Corée, des États-Unis, du Japon et de Chine, notamment Quest Ventures, Genesia Ventures, Makara et Vertex Ventures. Plus de 150 projets se sont inscrits au Concours de start-up innovantes, accompagnés de 30 stands d'exposition directe, attirant au total plus de 3 000 inscriptions.

Cet événement intervient alors que la ville accélère la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique concernant le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Hoang Minh, a souligné que SURF est devenu un pivot essentiel pour transformer les résultats de la recherche en produits à haute valeur ajoutée. Il a salué les progrès de l'écosystème de Da Nang tout en préconisant une transition vers une croissance qualitative. Selon lui, le succès doit se mesurer par le volume de technologies commercialisées et leur impact réel sur la croissance socio-économique.

Le ministère propose ainsi six orientations pour faire de Da Nang un pôle régional et national d'innovation et de startups créatives. Il s’agit de bâtir un écosystème d’innovation efficace et substantiel ; prendre les entreprises comme centre ; promouvoir la commercialisation et l'innovation technologiques; développer des sources de capitaux et des marchés pour les startups ; développer les ressources humaines et la culture de l'innovation ; faire de Da Nang un point de connexion international pour l’écosystème d’innovation régional et national..

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Ho Quang Buu, a réaffirmé que l'innovation constitue désormais le moteur de développement fondamental de la ville. En 2026, Da Nang a promulgué 17 résolutions et politiques spécifiques pour stimuler les semi-conducteurs, l'IA et les zones d'expérimentation contrôlée (sandbox). Grâce à cet investissement, l'écosystème local a bondi de 212 places pour se hisser au 554e rang mondial et au 3e rang national, selon le rapport StartupBlink 2026. La ville s'engage à moderniser sa gouvernance pour devenir un partenaire privilégié des innovateurs.

Dans le cadre de cet événement, le concours d'innovation et d'entrepreneuriat de la ville de Da Nang a été organisé ; une exposition sur l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi qu'une démonstration technologique ont eu lieu. Parallèlement aux forums thématiques comme « Ambition de créer des licornes technologiques à Da Nang » et « Da Nang s'ouvre au monde », la journée a vu l'inauguration de l'espace d'innovation de Daegu (République de Corée), la signature de protocoles d'accord et la remise de certifications internationales. Ces activités consolident l'espace de mise en relation entre les idées, les technologies, les capitaux et les marchés nationaux et internationaux.

VNA/CVN