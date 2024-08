Mesures disciplinaires contre des organisations du Parti ayant commis des violations

Après avoir étudié des propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le Bureau politique a constaté plusieurs violations de la permanence du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2015-2020, et celle pour le mandat 2020-2025.

Photo : VNA/CVN

Parmi les violations figurent le manque de responsabilité, le relâchement de la direction, le manque d’inspection et de supervision, la violation du principe du centralisme démocratique et des règlements de travail…

Leurs violations avaient entraîné de nombreuses infractions et lacunes par plusieurs organisations et particuliers dans la gestion et l'exploitation de sables minéraux et du foncier, causant des risques de perte budgétaire. De nombreuses organisations du Parti et membres du Parti, placés sous la gestion de la permanence du Comité provincial du Parti, avaient été sanctionnés dans le cadre de projets/contrats mis en œuvre par la société AIC. De nombreux responsables et membres du Parti, y compris des dirigeants clés de la province, ont été poursuivis dans une affaire pénale liée à des violations dans la gestion et l'exploitation de sables minéraux.

Le Bureau politique a décidé de donner des blâmes à la permanence du Comité provincial du Parti d'An Giang pour le mandat 2015-2020 et à celle pour le mandat 2020-2025.

VNA/CVN