Le SG et président Tô Lâm reçoit des anciens combattants de la division 308

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

>> Le SG et président Tô Lâm préside la réunion périodique des dirigeants clés

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux à l'ensemble des cadres et des soldats de la division à travers les époques.

Passant en revue la glorieuse histoire de la division 308, il a souligné que chaque étape de la lutte du pays pour l'indépendance nationale était marquée par les exploits et l'esprit héroïque de la division 308.

Face aux nouvelles exigences du processus de défense, de développement et de construction du pays d'aujourd'hui, la tâche prioritaire pour l'ensemble du Parti, du peuple et du système politique est de préserver l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale dont la responsabilité essentielle des forces armées est énorme, selon Tô Lâm.

Il a également précisé que, dans le contexte actuel, la mission est de contribuer aux questions de paix et de stabilité, de participer à la résolution des conflits et des divergences dans la région et le monde, contribuant à la protection précoce et de loin de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a émis son souhait que les anciens combattants de la division 308 continuent à valoriser les qualités des "soldats de l'Oncle Hô" et les traditions de l'unité héroïque des forces armées, à contribuer à créer une meilleure vie pour leur famille et la société.

VNA/CVN