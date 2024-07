La société Công Minh poursuivie pour collusion et corruption

L’Agence de sécurité et d’enquête du ministère de la Police a déclenché lundi 8 juillet une poursuite dans l’affaire de "violations des règles relatives à la passation des marchés publics, causant de graves conséquences ; corruption active et corruption passive" survenue à la Sarl des arbres Công Minh et dans diverses provinces et villes.