Le président de l’AN travaille avec la permanence du Comité du Parti de Dông Nai

Dans l'après-midi du 8 août, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a travaillé avec la permanence du Comité provincial du Parti de Dông Nai (Sud) sur la situation socio-économique locale et le projet d'aéroport international de Long Thành.

>> Le président de l'AN demande de garantir les délais fixés de l'aéroport international de Long Thành

Photo : VNA/CVN

Selon le plus haut législateur vietnamien, Dông Nai est située dans la région économique clé du sud, avec un réseau de transport pratique. La province occupe la 4e place nationale en termes de PIB et la 5e en termes de population, et possède de nombreuses attractions touristiques et sites pittoresques... Elle bénéficie en outre de nombreuses politiques favorables à son développement.

Trân Thanh Mân a apprécié les réalisations socio-économiques de Dông Nai, notamment sa croissance de 6,8% au cours des sept premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2023, ainsi que son revenu par habitant de 157 millions de dôngs. Toutefois, certains indicateurs n’ont pas répondu aux exigences, dont un taux de décaissement d’investissements publics de 28,28%, soit inférieur à la moyenne nationale.

S’agissant des tâches pour les temps à venir, le président de l’AN a encouragé Dông Nai à poursuivre ses efforts pour améliorer fortement son climat d’affaires et d’investissement, accélérer la réforme administrative, la transformation numérique, le décaissement d’investissements publics... Il lui a en outre suggéré de chercher à attirer des investissements dans la construction des ouvrages clés et des parcs industriels, de créer des conditions favorables aux investisseurs sur son sol, tout en attachant de l’importance à la protection de l’environnement, à la sécurité et l’hygiène au milieu de travail.

Il est également important de renforcer le combat contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que le gaspillage, et de développer la culture, les sports, le tourisme, l’éducation, la santé, d’assurer le bien-être social et la réduction durable de la pauvreté...

De plus, il est nécessaire d’améliorer la qualité des activités de la délégation des députés de Dông Nai à l’AN et de celles des Conseils populaires de tous niveaux...

VNA/CVN