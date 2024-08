Ouverture d’un cours de formation préalable au déploiement pour les Casques bleus

Le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix relevant du ministère de la Défense (VDPO) a ouvert mercredi 7 août un cours de formation préalable au déploiement et un exercice sur le terrain pour l'équipe du génie N°3 et l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°6, qui participeront aux opérations de maintien de la paix de l’ONU cette année.

>> Célébration des dix ans de participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix



>> Le Département des opérations de maintien de la paix mis à l’honneur

>> Les contributions et le prestige des Casques bleus vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Se déroulant du 1er août au 14 septembre, le cours de formation et l’exercice fournissent à 198 membres de l'équipe du génie N°3 et à 70 autres membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°6 les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien leurs tâches au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei et de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

C’est également l’occasion d’évaluer la capacité des deux unités avant leur déploiement.

Le directeur de la VDPO, le général de brigade Pham Manh Thang, a demandé aux enseignants de se tenir au courant des nouveaux changements dans les missions de l'ONU, de donner aux soldats de la paix une formation approfondie et d'évaluer en détail leurs performances.

De leur côté, les étudiants doivent se conformer strictement à la discipline et étudier de manière proactive la culture, l'environnement de travail et la manière dont les opérations de maintien de la paix de l'ONU sont menées, a-t-il ajouté.

La participation active du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l’ONU depuis 2014 est une option et une politique décisive du Parti et de l'État dans le processus d'intégration et reflète aussi la position et la force croissantes du pays sur la scène internationale.

VNA/CVN