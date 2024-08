Des dirigeants de plusieurs pays et partis félicitent le secrétaire général Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Le site Internet de la Maison Blanche a publié jeudi 7 août les félicitations du président américain Joe Biden à l'occasion de l'élection du président Tô Lâm comme secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV). Dans son message, il a rappelé l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis il y a près d'un an, ouvrant une nouvelle ère de coopération étroite entre les deux pays.

Le président américain a déclaré que la vice-présidente Harris et lui-même étaient impatients de travailler avec le secrétaire général Tô Lâm pour continuer à promouvoir ce processus historique, contribuant ainsi à soutenir un Vietnam puissant, indépendant, prospère et résilient.

Pour la même occasion, des dirigeants de plusieurs partis et pays ont adressé leurs félicitations au secrétaire général Tô Lâm.

Le président du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) et président de la République, João Lourenço, a souligné que l'élection de Tô Lâm au poste de secrétaire général démontrait la haute appréciation du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour sa direction sage et efficace et son dévouement en tant que président du Vietnam, pour le développement durable du pays et le bonheur du peuple vietnamien.

Le secrétaire général du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Daniel Francisco Chapo, a indiqué que la confiance du Comité central du PCV envers Tô Lâm était une preuve évidente qu'il avait accompli avec succès les tâches précédentes, ainsi que son dévouement, son courage, sa capacité de leadership, son engagement à œuvrer pour renforcer la solidarité au sein du Parti et sa détermination à diriger l'ensemble du Parti, du peuple tout entier et de l'armée entière pour organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti, garantissant le développement économique stable et fort du Vietnam.

Dans leurs félicitations, le coprésident du Parti socialiste hongrois, le secrétaire général du Parti communiste du Pérou - Patrie rouge, le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires du Maroc, et le secrétaire général du Parti communiste du Swaziland, se sont déclarés convaincus que sous la direction du secrétaire général et président Tô Lâm, le PCV continuerait de renforcer la solidarité et de s'efforcer de construire le socialisme, en accomplissant avec succès les objectifs et les tâches proposés lors de son XIIIe Congrès national, apportant la prospérité au peuple vietnamien dans la nouvelle période.

VNA/CVN