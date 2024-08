Informations sur des affaires de violations causant des dommages à l’État

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement organisée le 5 août à Hanoï, le porte-parole du ministère de la Police, Hoàng Anh Tuyên, a donné des informations sur les affaires survenues aux sociétés par actions Thai Duong et Quôc Cuong Gia Lai, au ministère des Ressources naturelles, à d’autres organisations et localités concernées.

>> Hanoï mène des pratiques d'économie et lutte contre le gaspillage

>> AN : débat sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage

>> Affaire survenue au groupe FLC : Trinh Van Quyêt condamné à 21 ans de prison

Photo : VNA/CVN

S’agissant de l’affaire survenue à la société Thai Duong et des organisations concernées, le général Hoàng Anh Tuyên a annoncé que 26 personnes avaient été mises en examen pour "Violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles; Violation des réglementations comptables entraînant des conséquences particulièrement graves; Contrebande ; Consommation de biens obtenus par le crime d'autrui; Violation des réglementations sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État entraînant des pertes et du gaspillage".

Selon les premiers résultats de l'enquête, Nguyên Linh Ngoc, ancien vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, avait su que la société Thai Duong n'était pas éligible, mais il avait évalué qu'elle était éligible et avait proposé de signer une licence d'exploitation minière et de lui attribuer des ressources de terres rares, ce qui avait conduit à l'exploitation par cette société, causant des dommages de plus de 600 milliards dôngs à l’État.

Le général Hoàng Anh Tuyên a indiqué que plusieurs anciens cadres du Département général de géologie et minéraux du Vietnam et des cadres de la province septentrionale de Yên Bai avaient été mis en examen pour "Violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l’État entraînant des pertes et du gaspillage" dans cette affaire.

Toujours selon le général Hoàng Anh Tuyên, 17 personnes ont été mises en examen pour "Violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et du gaspillage ; corruption passive; abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles", dans l’affaire survenue au Groupe de caoutchouc du Vietnam, aux sociétés de caoutchouc de Dông Nai et de Bà Ria-Vung Tàu, au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et d’autres organisations concernées.

Dans cette affaire, Nguyên Thi Nhu Loan, directrice générale de la société par actions Quôc Cuong Gia Lai, a été mise en examen et en détention provisoire pour "violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l’État entraînant des pertes et du gaspillage". Un mandat de perquisition à son encontre a également été émis.

Selon les résultats de l'enquête, Nguyên Thi Nhu Loan avait agi en collusion avec d’autres personnes dans la société Retro Harvest Finance, la société par actions de l’investissement et du commerce Viêt Tiên, au Groupe de caoutchouc du Vietnam, aux sociétés de caoutchouc de Dông Nai et de Bà Ria-Vung Tàu, pour signer des accords et acquérir des apports en capital social concernant un terrain appartenant au Groupe de caoutchouc du Vietnam sans appel d'offres, contrairement aux réglementations. Ce terrain avait ensuite été vendu à la société par actions de l’immobilier Thinh Vuong, causant des centaines de milliards de dôngs de dommages à l'État.

VNA/CVN