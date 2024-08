Promouvoir efficacement le rôle du journal de l’Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté à la Conférence nationale des collaborateurs 2024 du journal Dai biêu nhân dân (Le Représentant du peuple) placée sur le thème : "Le rôle de la presse dans les activités de l'AN et du Conseil populaire" tenue le 8 août, dans la ville de Biên Hoa, province de Dông Nai (Sud).

>> Le président de l’AN exige des préparatifs approfondis pour les prochaines sessions

>> Le président de l’AN appelle à une préparation minutieuse des séances d'interpellation

>> Le président de l’Assemblée nationale exige une meilleur qualité du travail législatif

Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a envoyé un bouquet de fleurs pour féliciter le journal.

Avant la conférence, les délégués ont observé une minute de silence pour commémorer le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong et des compatriotes décédés lors des récentes inondations.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la conférence, le plus haut législateur du pays a salué le journal pour avoir couvert intensivement la performance de l'Assemblée nationale dans l'élaboration des lois, la supervision et la décision des questions importantes du pays de manière complète, opportune et objective.

Il a attribué les résultats aux contributions des collaborateurs, soulignant la nécessité d'élargir leur réseau et de promouvoir leur rôle pour mieux couvrir les événements majeurs du pays dans les temps à venir.

Il a demandé aux collaborateurs de s'améliorer, d'aiguiser leur courage politique et de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, souhaitant que tous les responsables, journalistes, rédacteurs, collaborateurs, techniciens et employés du journal continuent de rénover leur pensée et leur vision pour réaliser de manière proactive et efficace le rôle du journal de l'AN.

Le dirigeant s'est dit convaincu que le journal récolterait davantage de résultats, contribuant à la construction d'une AN proactive et unie qui agit de manière drastique pour les intérêts du peuple et de la nation.

De son côté, la rédactrice en chef du journal, Pham Thi Thanh Huyên, a affirmé qu'au cours des 15 dernières années, depuis que le journal a été renommé, le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong a envoyé quatre fois des lettres d'encouragement à ce journal.

Elle a affirmé les efforts du journal pour transformer les défis en opportunités, servir de porte-parole de l'AN et de forum pour les députés de l'AN, les Conseils populaires et les électeurs de tout le pays.

VNA/CVN