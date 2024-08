Les citoyens vietnamiens au Moyen-Orient restent en sécurité

Le 8 août, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères (AE), Doàn Khac Viêt, a répondu à des questions de correspondants concernant la situation au Moyen-Orient, au Myanmar et au Bangladesh ainsi que sur la protection des citoyens vietnamiens dans ces régions.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des AE, Doàn Khac Viêt a déclaré que la situation des citoyens vietnamiens au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Iran et au Liban, est toujours sûre et stable.

Face à la situation tendue au Moyen-Orient, le 5 août, le ministère des AE a averti les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban, en Iran et en Israël en ces temps.

Si les citoyens se trouvent dans les zones susmentionnées, en particulier au Liban, ils doivent évacuer en toute sécurité les personnes et les biens vers un pays tiers ou vers le Vietnam, tout en respectant les instructions et réglementations de sécurité et de sûreté établies par les autorités locales.

Face à la situation complexe au Bangladesh, le 7 août, le ministère des AE a averti les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Bangladesh pour le moment si ce n'est pas nécessaire.

Les citoyens vietnamiens au Bangladesh doivent renforcer les mesures de protection pour eux-mêmes et leurs familles et éviter de se rendre dans des zones surpeuplées où des manifestations sont susceptibles de se produire.

Concernant la protection des citoyens au Myanmar, le ministère des AE continue de conseiller aux citoyens vietnamiens, si cela n'est pas absolument nécessaire, de ne pas se rendre dans les zones où il y a des évolutions compliquées, par exemple dans les États de Shan et Kayin du Myanmar.

Et si les citoyens se trouvent dans ces zones, ils doivent élaborer rapidement de plans proactifs pour évacuer en toute sécurité les personnes et les biens vers des zones sûres ou vers le Vietnam.

Selon Doàn Khac Viêt, conformément aux instructions du ministère des AE, les ambassades du Vietnam au Moyen-Orient ainsi qu'au Bangladesh et au Myanmar ont demandé aux autorités locales de garantir la sécurité maximale pour les citoyens vietnamiens. En même temps, les agences de représentation du Vietnam doivent être proactives dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans de protection des citoyens en cas de besoin.

Elles doivent également rester en contact étroit, intensifier la communication, les avertissements et aider les citoyens à se déplacer vers des zones sûres.

"Nous rappelons également à nos citoyens dans les pays mentionnés de suivre régulièrement les informations et les avertissements des autorités locales ainsi que les alertes du ministère des AE et des agences de représentation du Vietnam dans ces pays afin de réagir rapidement. Pour obtenir de l'aide, les citoyens vietnamiens doivent contacter les lignes d'assistance d'urgence des agences de représentation du Vietnam dans les pays ou la hotline de protection des citoyens du Département consulaire du ministère des AE : 8 49 81 84 84 84", a souligné Doàn Khac Viêt.

