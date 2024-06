Mesures disciplinaires à l’encontre de certains organisations et membres du Parti

Mercredi 19 juin à Hanoï, le Politburo et le Secrétariat du Parti communiste du Vietnam ont tenu une réunion sur l’application de mesures disciplinaires à des organisations et membres du Parti ayant commis des violations.

>> La Commission de contrôle du PCV examine des violations

>> Mesures disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti

>> Mesures disciplinaires contre le ministre du Travail et une ancienne ministre de ce ministère

>> Mesures disciplinaires contre deux anciens présidents du Comité populaire provincial

Photo : VNA/CVN

Le Politburo et le Secrétariat ont constaté que le Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances pour le mandat 2016-2021 avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, relâché la direction et commis plusieurs violations dans le travail lié à la gestion publique de l’émission et des transactions d’obligations d’entreprises individuelles, y compris des sociétés relatives aux groupes Van Thinh Phat et An Dông, ainsi que dans le travail lié à la gestion publique du budget concernant la société AIC.

Les violations et les manquements du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances pour le mandat 2016-2021 ont entraîné de graves conséquences difficiles à surmonter, des risques d’énormes perte et gaspillage du budget de l'État et de préjudice pour les investisseurs obligataires, affecté le climat d’affaires et d’investissement, ainsi que l'ordre et la sécurité sociaux, provoquant une mauvaise opinion publique, de la frustration et réduisant la réputation des organisations du Parti et des agences de gestion de l’État, ont-ils indiqué.

Dinh Tiên Dung, en tant que secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances et ministre des Finances pour le mandat 2016-2021, porte la responsabilité politique du dirigeant en cas de violations au ministère des Finances. Pleinement conscient de sa responsabilité envers le Parti et le peuple, il a déposé une demande pour démissionner des postes qui lui sont attribués, quitter son travail et prendre sa retraite.

Le Politburo et le Secrétariat ont également constaté que Nguyên Van Yên, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures, avait fait preuve de dégradation en matière d’idéologie politique, d’éthique et de mode de vie, violé les règlements du Parti et les lois sur la protection des secrets d'État, la déclaration des biens et des revenus, le mariage et la famille, ainsi que les règlements sur les interdictions aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, provoquant des conséquences très graves, de la frustration de l'opinion publique et nuisant à la réputation de l’organisation du Parti et de son lieu de travail.

Le Politburo et le Secrétariat ont en outre constaté que Nguyên Dinh Kim, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Vinh Thanh de la province de Binh Dinh (Centre), avait fait preuve de dégradation en matière d’idéologie politique, d’éthique et de mode de vie, violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de ses responsabilités et tâches, ainsi que les règlements sur les interdictions aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, provoquant des conséquences très graves, et nuisant à la réputation de l’organisation du Parti et de l’administration locale.

Le Politburo a accepté de laisser Dinh Tiên Dung se retirer de sa participation au Comité exécutif, à la permanence du Comité municipal du Parti, de démissionner du poste de secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï pour le mandat 2020-2025 et du poste de chef de la délégation des députés de Hanoï à la XVe Assemblée nationale.

Le Secrétariat a décidé de donner un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances pour le mandat 2016-2021, de démettre Nguyên Van Yên de tous ses postes au sein du Parti et d'exclure Nguyên Dinh Kim du Parti.

VNA/CVN