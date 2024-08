Le Vietnam obtiendra davantage de succès socio-économiques

Le secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, G. Weerasinghe, a exprimé sa conviction que le Vietnam maintiendra sa stabilité politique et son ordre social, réalisera des progrès socio-économiques et promouvra son rôle et sa position dans la région et dans le monde.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamien d’Information (VNA) sur l’élection du président Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), il a déclaré que le dirigeant vietnamien continuera à diriger le Parti, fondé par le président Hô Chi Minh, pour prendre des mesures fermes dans la cause de la construction du socialisme.

Mettant en avant les objectifs spécifiques fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti, Weerasinghe a déclaré que les idées et les instructions de l’ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong éclaireront la voie vers le socialisme au Vietnam.

Le dirigeant sri-lankais a également salué le Vietnam comme l’un des pays connaissant la croissance la plus rapide en Asie, avec un niveau de vie qui s’est amélioré au cours des dernières années.

Les priorités du Vietnam dans sa politique étrangère sont très scientifiques et logiques, ce qui s’avère être une approche raisonnable, a déclaré Weerasinghe, faisant référence au discours d’investiture du dirigeant vietnamien le 3 août.

En outre, le Vietnam continuera à accorder ses priorités à ses voisins, à ses partenaires stratégiques et intégraux et à ses amis traditionnels, a-t-il poursuivi, exprimant sa conviction qu’avec cette approche, le pays consolidera la confiance politique, les intérêts communs et la coopération avec ses partenaires, tout en contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

Soulignant la détermination de la nation d’Asie du Sud-Est dans la lutte contre la corruption, Weerasinghe a déclaré que les membres du mouvement communiste international sont ravis de savoir que le pays poursuivra ses efforts incessants, sans zones interdites ni exceptions.

