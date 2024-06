Un ex-président de la province de Vinh Phuc puni d’un avertissement

Photo : VNA/CVN

La mesure fait suite à un avertissement à titre de sanction disciplinaire du Parti donné le 14 mai 2024 par la Commission de contrôle du Comité central du Parti à Nguyên Van Tri qui était secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc.

Selon la Commission de contrôle, la permanence du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc des mandats 2015-2020 et 2020-2025, des Comités chargé des affaires du Parti au sein du Conseil populaire et du Comité populaire de la province de Vinh Phuc des mandats 2016-2021 et 2021-2026 et de certains cadres, dont Nguyên Van Tri, sont tenus responsables des violations des règles du Parti, des lois de l’État dans la mise en œuvre d’un certain nombre de projets, dont ceux des sociétés AIC, FLC et Phuc Son, causant des conséquences très graves, des pertes et grands risques de perte pour le budget de l’État.

VNA/CVN