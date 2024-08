Le Vietnam exhorte ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible

Le 8 août, l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban, a émis un avertissement urgent conseillant aux citoyens vietnamiens actuellement au Liban de quitter ce pays dès que possible, en raison des tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'ambassade recommande aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban pour le moment, et à ceux vivant au Liban de ne pas s'approcher de la frontière entre Israël et le Liban et de la zone sud de la capitale Beyrouth ou éventuellement de quitter le Liban dès que possible tant que les aéroports et les vols commerciaux fonctionnent encore.

L'ambassade recommande également aux citoyens vietnamiens au Liban de suivre de près les mises à jour des médias internationaux et locaux. En cas d'impossibilité de quitter le Liban, il est nécessaire de trouver un endroit temporaire dans des zones plus sûres et disposer d'un plan pour stocker de la nourriture et des médicaments au cas où ils ne pourraient pas sortir pendant plusieurs jours.

Depuis le début des tensions entre Israël et les forces du Hezbollah en octobre 2023, l'ambassade a maintenu un contact régulier avec les citoyens vietnamiens au Liban. Actuellement, 11 citoyens vietnamiens y résident et étudient, principalement à Beyrouth et dans les environs. Selon l'ambassade, certains d'entre eux souhaitent rentrer au pays en raison des préoccupations liées à la sécurité au Liban, mais ils n'ont pas pu acheter de billets d'avion car certaines compagnies aériennes ont suspendu ou annulé leurs vols.

L'ambassade continue de surveiller et de rester en contact avec les citoyens pour préparer des plans en cas d'escalade dangereuse des tensions ou de situation d'urgence. L'ambassade est également prête à coordonner avec les autorités compétentes en cas d'évacuation ou de protection des citoyens depuis le Liban.

Pour obtenir de l'aide, les citoyens doivent contacter immédiatement l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban, via la hotline: +20 10 26 13 98 69, ou le bureau du consul honoraire du Vietnam au Liban : +9 61 70 22 93 00.

VNA/CVN