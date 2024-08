La Commission centrale du contrôle du Parti décide de discipliner des responsables

La commission a demandé de discipliner le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de la province de Lâm Đồng.

La Permanence du Comité provincial du Parti et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Lâm Đồng ont violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail ; manqué de responsabilité et négligé de la direction laissant au Comité populaire provincial et des organisations et individus violer des règles du Parti et des lois de l'État, en matière de gestion et d'utilisation foncière de certains projets d'investissement dans la province de sorte que de nombreuses organisations du Parti et membres du Parti ont été sanctionnés et poursuivis en justice en raison de violations et fautes dans l'affaire “Donner des pots-de-vin, avoir reçu des pots-de-vin ; abuser de position et de droits dans l'exercice de fonctions publiques” survenue au projet de la zone urbaine de Dai Ninh, province de Lâm Đồng et localités et unités concernées.

Photo : VNA/CVN

Les violations ci-dessus ont entraîné de graves conséquences, risquant une perte importante du budget de l'État, provoquant une mauvaise opinion publique, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales au point que les personnes concernées doivent être disciplinées par la loi.

La responsabilité personnelle des violations et manquements ci-dessus appartiennent à Trân Duc Quân, ancien membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Conseil populaire provincial ; Trân Van Hiêp, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial (expulsé du Parti et poursuivi en justice) ; Huynh Duc Hoa, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Conseil populaire provincial, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial ; Trân Dinh Van, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de la province ; Doàn Van Viêt, ancien vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial ; Vo Ngoc Hiêp, membre de la Permanence du Comité provincial du Parti, secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président permanent du Comité populaire provincial ; des anciens membres de la Permanence du Comité provincial du Parti et vice-présidents du Comité provincial populaire Dang Tri Dung et Nguyên Van Yên ; des membres du Comité provincial du Parti, vice-présidents du Comité populaire provincial : Nguyên Ngoc Phuc et Pham S ; Huynh Ngoc Hai, membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Service provincial des ressources naturelles et de l'Environnement ; Nguyên Van Son, membre du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti du district de Lam Ha ; Bùi Son Diên, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti du district de Duc Trong, ancien secrétaire du Comité du Parti, directeur du Service provincial du plan et de l’investissement ; Lê Quang Trung, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Service provincial de la construction ; Trân Phuong, secrétaire du Comité du Parti, directeur de l'Office des impôts de Lâm Dông.

Les violations ci-dessus relèvent également des responsabilités du Comité du Parti du Conseil populaire provincial de Lâm Dông pour le mandat 2021-2026 ; du Comité chargé des affaires du Parti de l'Inspection du gouvernement pour le mandat 2016-2021 ; de la Permanence du Comité du Parti du Bureau du gouvernement pour le mandat 2020-2025 ; de Lê Minh Khai, ancien secrétaire du Comité central du Parti, vice-Premier ministre, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, inspecteur général du gouvernement et un certain nombre d'autres organisations et membres du Parti.

En tenant compte du contenu, de la nature, des conséquences et des causes des violation et sur la base des règles du Parti, la commission a décidé d'imposer l’avertissement à l’encontre du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Lâm Dông pour les mandats 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026 ; du Comité chargé des affaires du Parti du Conseil populaire provincial de Lâm Dông pour le mandat 2021-2026 ; de la Permanence du Comité du Parti de la ville de Dà Lat pour le mandat 2020-2025 et de Huynh Duc Hoa, Trân Dinh Van, Doàn Van Viêt, Dang Tri Dung, Nguyên Van Yên, Pham S, Huynh Ngoc Hai, Bui Son Diên, Lê Quang Trung et les blâmes pour la Permanence du Comité du Parti du Bureau du gouvernement pour le mandat 2020-2025 et de Vo Ngoc Hiêp, Nguyên Ngoc Phuc, Nguyên Van Son, Trân Phuong.

La commission a demandé aux autorités compétentes d'envisager et de faire respecter la discipline au sein de la Permanence du Comité provincial du Parti de Lâm Dông pour les mandats 2015-2020, 2020-2025 ; Comité chargé des affaires du Parti de l'Inspection du gouvernement pour le mandat 2016-2021 et de Lê Minh Khai.

La commission a aussi demandé à la Permanence du Comité provincial du Parti et au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Lâm Dông de diriger la correction en temps opportun des violations et des fautes signalées ; d’appliquer des mesures disciplinaires à l'encontre des organisations du Parti et des membres du Parti, conformément à ses conclusions.

Elle continue à inspecter, examiner et traiter les organisations et les individus qui commettent des violations, conformément à son autorité.

La commission a demandé aux autorités compétentes d’examiner et de discipliner certains cadre, dont Nguyên Linh Ngoc, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement ; Hô Dai Dung, ancien vice-président du Comité populaire provincial de Phu Tho ; Thai Hong Cong, ancien directeur de la Police provinciale de Lang Son ; Ho Duc Hop, directeur du Service des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yên Bai ; Nguyên Kim Thoai, directeur du Service des finances de la province de Bac Ninh.

Ces personnes se sont dégradées en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie ; ont violé des règles du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et tâches assignées ; ont violé les règles interdites pour les membres du Parti et la responsabilité de donner l'exemple, ce entraînant des conséquences très graves, frustrant l'opinion publique et affectant très négativement la réputation d’organisations du Parti, d’agences, de localités et d’unités publiques dans la mesure où elles doivent être disciplinées.

La commission a demandé à la Permanence du Comité provincial du Parti de la province de Thua Thiên Huê et aux membres du Parti supervisés de revoir leurs responsabilités et de corriger rapidement leurs violations et fautes dans la direction du respect des règles de travail, le travail de cadre, la gestion et l'utilisation des terres pour des projets d'investissement en dehors du budget de l'État et dans la déclaration des actifs et des revenus.

Lors de la réunion, la commission a examiné et conclu un certain nombre d'autres questions importantes.

