Le secrétaire général et président Tô Lâm préside une réunion du Bureau politique

Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a convoqué le 9 août à Hanoï, sa réunion périodique, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour discuter et donner des avis sur un certain nombre de questions importantes conformes à son autorité.

Lors de la réunion, Tô Lâm a estimé que le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont suivi de près le plan du Comité central du Parti pendant tout le mandat et ont organisé de nombreuses conférences sous des formes flexibles, à la fois en personne et en ligne, pour mettre en œuvre efficacement la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau du Comité central du Parti, les agences du Parti, les agences et organisations concernées se sont coordonnés efficacement pour conseiller et organiser la mise en œuvre des Documents et conclusions publiés par le Bureau politique et le Secrétariat.

Cependant, la charge de travail du Bureau politique et du Secrétariat d'ici à la fin de 2024 ainsi que les préparatifs du XIIIe Congrès national du Parti en 2025 restent importants.

Les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti qui doivent être achevés en 2025, année marquant la finale de la mise en œuvre des objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti, ne sont pas encore achevés.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé au Bureau politique d'accorder la priorité aux groupes de projets qui seront soumis au 10e Plénum et aux Plénums suivants du Comité central.

Ces projets doivent créer une motivation pour le développement socioéconomique national, améliorer le niveau de vie de la population, éliminer rapidement les difficultés et les obstacles pour les localités et les entreprises, promouvoir la stabilité politique et garantir l’ordre social, a indiqué le leader du PCV.

Il a demandé au Bureau politique de prendre des décisions sur les questions selon la devise "les intérêts du pays, du peuple et des populations passent avant tout".

VNA/CVN