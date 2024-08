Activités du ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, au Japon

Soulignant les contributions des intellectuels vietnamiens au Japon au développement national, le ministre Bùi Thanh Son a déclaré que le Parti, l’État et le gouvernement du Vietnam accordaient toujours une attention à la communauté des Vietnamiens à l’étranger, notamment celle au Japon.

Le gouvernement vietnamien tient toujours en haute estime et crée de meilleures conditions pour les scientifiques, intellectuels vietnamiens à l’étranger à apporter leurs contributions au développement national et à retourner vivre, travailler ou faire des recherches dans leur pays d'origine, a-t-il noté.

Le ministre a suggéré aux scientifiques et intellectuels vietnamiens au Japon de renforcer leurs liens, de consolider les réseaux des intellectuels dans et dehors du pays via les consultations, forums, séminaires et leur coopération dans la recherche scientifique.

Il a proposé de créer un mécanisme d’échange entre le groupe de travail du ministère des Affaires étrangères et des scientifiques et experts vietnamiens au Japon pour promouvoir le développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Notamment, le ministre Bùi Thanh Son a suggéré à des experts de participer à la formation des ressources humaines scientifiques et technologiques au Vietnam en promouvant les programmes de coopération entre des établissements éducatifs des deux pays et la participation des entreprises japonaises.

Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a remis l’Ordre du travail de la 3e classe au conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu et l’Ordre d’amitié à l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, conseiller principal de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon-Vietnam et au président du Conseil international des échanges d'amitié du Japon (FEC), Ken Matsuzawa.

Il a également remis le satisfecit du Premier ministre au gouverneur de la préfecture de Gunma, Yamamoto Ichita et au gouverneur de la préfecture de Tochigi, Fukuda Tomikazu.

