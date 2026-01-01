Marché du travail 2026 : le grand basculement vers le numérique

D'après la société Manpower Vietnam, alors que les rémunérations de nombreux postes de direction tendent à reculer, la demande de profils spécialisés dans la transformation numérique, la technologie et l’automatisation connaît une progression rapide.

Photo : VNA/CVN

Le Guide des salaires du Vietnam 2026 (Manpower Vietnam’s 2026 Salary Guide), récemment publié par Manpower Vietnam, révèle que le marché du travail national entre dans une phase de forte polarisation.

Publié chaque année par ManpowerGroup Vietnam, ce rapport de référence sert de boussole aux recruteurs comme aux candidats pour appréhender les grilles salariales et les grandes tendances du marché de l’emploi. Il s’appuie sur l’analyse de plus de 700 postes répartis dans 12 secteurs clés et fournit des données sur les salaires, les primes, les avantages sociaux ainsi que les compétences recherchées pour l’année à venir.

Des écarts salariaux de plus en plus marqués

L’un des enseignements majeurs du rapport réside dans la baisse des rémunérations observée dans de nombreux secteurs, notamment pour les postes de direction. Une diminution de 1 à 5% par rapport à 2025 est anticipée, selon l’expérience et le niveau hiérarchique.

Le secteur de la finance et de la banque fait toutefois figure d’exception, avec une hausse attendue de 7 à 12% des salaires pour les postes de direction générale. De son côté, le secteur de la production et de l’ingénierie affiche une relative stabilité, voire une légère progression, traduisant la volonté des entreprises de consolider leurs équipes techniques dans un contexte de reprise industrielle.

Photo : VNA/CVN

L’analyse des hausses moyennes annuelles met également en lumière de fortes disparités sectorielles. Les métiers liés aux technologies et au numérique continuent d’enregistrer une croissance soutenue, de l’ordre de 10 à 15% par an. La logistique et la chaîne d’approvisionnement se distinguent également, avec des augmentations comprises entre 10 et 20%, sous l’effet de la concurrence accrue liée à l’expansion du commerce, de l’import-export et de la distribution.

À l’inverse, les secteurs du tourisme-hôtellerie ainsi que de la construction et de l’immobilier affichent les progressions les plus modestes, autour de 3 à 5 % par an. Cette évolution marque un retournement par rapport à 2025, année durant laquelle la finance et la vente au détail figuraient parmi les secteurs les plus atones.

Au-delà des salaires, les entreprises accordent une importance croissante aux avantages non financiers. Selon Manpower, des politiques de formation, de montée en compétences et de gestion de carrière sont désormais mises en œuvre dans 11 des 12 secteurs étudiés. La couverture santé élargie aux proches est également devenue un avantage standard dans de nombreux domaines.

Le rapport met en évidence une forte demande pour les compétences liées à la transformation numérique. Les profils spécialisés dans la technologie, la digitalisation et l’automatisation figurent parmi les plus recherchés dans 8 secteurs sur 12, en nette progression par rapport à l’année précédente. Cette tendance est particulièrement marquée dans la finance-banque, l’énergie, le pétrole et le gaz, la logistique, ainsi que la production et l’ingénierie.

L’intelligence artificielle devrait jouer un rôle clé en 2026, contribuant à l’optimisation des processus, à l’amélioration de la productivité, à l’enrichissement de l’expérience client et à l'innovation.

Photo : VNA/CVN

Miser sur le développement des compétences

Manpower Vietnam, dans un contexte de croissance soutenue du PIB, de flux d’investissements directs étrangers élevés et de développement accéléré des infrastructures, les perspectives de recrutement pour 2026 demeurent favorables.

Nguyên Thu Trang, directrice de marque chez Manpower, souligne que l’intérêt croissant des entreprises pour le développement des compétences constitue un signal positif. Cette approche permet de répondre à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée tout en renforçant la fidélisation des talents.

Elle rappelle toutefois que la durabilité de l’engagement des salariés repose sur une vision à long terme : "Si le salaire peut attirer les travailleurs, ce sont l’adéquation culturelle, la confiance dans la stratégie de l’entreprise et le sens donné au travail qui garantissent leur engagement dans la durée".

Linh Thao - Công Triêu/CVN