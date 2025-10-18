La formation professionnelle vietnamienne à l'ère de la transformation numérique

Face à la demande croissante en main-d’œuvre qualifiée et en compétences numériques, de nombreux établissements d’enseignement professionnel au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, accélèrent leur transition vers le modèle d’"école intelligente". Objectif : améliorer la qualité de la formation et répondre aux exigences du marché du travail à l’ère numérique.

Au Collège technique Ly Tu Trong de Hô Chi Minh-Ville, un cours peut désormais se dérouler n’importe où. Les enseignants conçoivent des leçons interactives, intégrées à une bibliothèque numérique, permettant aux étudiants d’apprendre à distance tout en maîtrisant les procédés de fonctionnement des machines sur ordinateur.

Photo : sggp.org.vn

Selon le maître de conférences Dinh Van Dê, vice-recteur de l’établissement, la transformation numérique dans l’enseignement et l’apprentissage fait l’objet d’investissements conséquents. Le modèle de la "classe inversée" est l’une des innovations majeures : les enseignants partagent à l’avance, via Internet, des cours et des vidéos théoriques afin que les étudiants puissent les consulter avant les séances en présentiel. Le temps de classe est alors consacré à la résolution de problèmes complexes et aux échanges approfondis, favorisant une pédagogie active.

De son côté, le Collège Viên Dông illustre également cette dynamique. L’établissement met régulièrement à jour ses programmes avec les technologies émergentes - intelligence artificielle (IA), big data, automatisation - et applique le modèle d’apprentissage mixte (“blended learning”), combinant enseignement en ligne, simulations et réalité virtuelle. Ces approches aident les étudiants à mieux s’adapter aux exigences d’un marché du travail en mutation rapide.

De nombreux autres établissements - le Collège technique Cao Thang, le Collège d’économie et de technique de Hô Chi Minh-Ville, le Collège des métiers, le Collège de technologie de Thu Duc, ou encore le Collège polytechnique du Sud - déploient aujourd’hui des critères d’évaluation des "collèges numériques", développent des modules de "compétences numériques" et mettent en place des plateformes d’apprentissage en ligne, de gestion numérique, ainsi que des studios E-learning pour la production de ressources éducatives.

Des défis persistants à relever

D’après le Dr. Pham Vu Quôc Binh, directeur adjoint du Département de l’éducation professionnelle (ministère de l’Éducation et de la Formation), le Programme national de transformation numérique dans l’enseignement professionnel (2021-2025, orientation 2030) - approuvé par le Premier ministre fin 2021 - a permis des progrès notables, mais les objectifs restent ambitieux. Près de la moitié seulement des 1.545 établissements professionnels du pays ont appliqué la transformation numérique à l’enseignement, à la gestion et aux infrastructures. Il est peu probable que le taux de 70% soit atteint d’ici fin 2025.

Photo : sggp.org.vn

Sur près de 72.000 enseignants de l’éducation professionnelle, seuls 30% possèdent un diplôme de master, tandis que 15% n’ont qu’un niveau intermédiaire. Environ 70% répondent aux standards de compétences professionnelles, et la moitié seulement sont capables d’assurer un enseignement intégrant théorie et pratique. Ces chiffres traduisent des écarts importants dans la qualité de la formation entre les filières et les établissements.

Par ailleurs, les programmes d’enseignement ne suivent pas toujours le rythme de l’innovation technologique. Les équipements restent parfois obsolètes et inadaptés aux métiers de haute technologie. "Pour atteindre l’objectif de 70% d’établissements transformés numériquement d’ici 2025, il faudra des efforts considérables", insiste le Dr. Pham Vu Quôc Binh, soulignant la nécessité de développer les technologies de gestion et de numériser les données pédagogiques.

Une mutation indispensable pour l'avenir

Selon Trân Anh Tuân, vice-président de l’Association de l’éducation professionnelle de Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique, combinée à l’apprentissage par l’expérience, constitue la clé pour redéfinir l’enseignement professionnel de demain. Cette évolution implique une refonte globale : modèles d’organisation, gouvernance numérique, normalisation des données et infrastructures technologiques.

Le Dr. Nguyên Nhât Quang, directeur de l’Institut des sciences et technologies de VINASA (Association vietnamienne des logiciels et services informatiques), rappelle que "la transformation numérique ne se résume pas à l’investissement dans des équipements modernes ; elle requiert surtout un capital humain 4.0". Selon lui, aucune industrie ne peut se développer sans techniciens qualifiés, ingénieurs de terrain et ouvriers hautement compétents. Ainsi, la transformation numérique dans les écoles professionnelles n’est plus une option, mais une exigence incontournable pour préparer les ressources humaines du futur.

VNA/CVN