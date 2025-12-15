Le marché du travail anticipe un fort rebond en 2026 après les difficultés de 2025

Le marché du travail vietnamien a clôturé l’année 2025 sur des signes de reprise progressive, malgré la persistance de défis structurels, notamment en ce qui concerne la qualité de la main-d’œuvre et les déséquilibres entre l’offre et la demande.

Pour 2026, la demande d’embauche devrait augmenter fortement, soulevant des questions quant à la capacité du marché à assurer une croissance durable.

Pénurie de travailleurs qualifiés

Les données disponibles montrent que la population active locale a atteint environ 53,2 millions de personnes en 2025, avec un taux d’activité supérieur à 68%. Le revenu mensuel moyen s’élevait à environ 8,3 millions de dôngs, tandis que le taux de chômage restait faible, à environ 2,22%. Cependant, la pénurie de compétences persiste, notamment dans les secteurs à forte demande tels que les technologies de l’information, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Vu Quang Thanh, directeur adjoint du Centre de services pour l’emploi de Hanoï, a déclaré que le marché du travail vietnamien connaîtrait une transformation qualitative majeure en 2026, sous l’impulsion des objectifs de forte croissance économique fixés par le gouvernement, dont l’ambition d’atteindre une croissance du PIB à deux chiffres.

La pression exercée pour accélérer la croissance contraint les entreprises à repenser leurs stratégies de ressources humaines, en privilégiant l’efficacité à l’augmentation des effectifs et en misant sur les talents de haut niveau et l’adoption des technologies, a-t-il expliqué.

Il a identifié les semi-conducteurs et l’IA, l’économie verte, ainsi que la logistique et le commerce électronique comme les secteurs clés qui devraient stimuler l’embauche dans les prochains mois. Par ailleurs, le commerce et les services, la santé et la construction devraient maintenir une forte demande de recrutement en 2026.

''Le marché du travail passe de la reprise à l’expansion, soutenu par trois facteurs macroéconomiques : des entrées soutenues d’investissements directs étrangers de haute qualité dépassant 36 milliards de dollars américains par an, notamment dans les semi-conducteurs et les énergies propres ; une reprise des commandes à l’exportation, reflétée par des indicateurs PMI qui restent en zone d’expansion et un objectif de croissance des exportations supérieur à 6% ; et une augmentation des investissements publics, conjuguée à un rebond de la consommation intérieure'', a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, Vu Quang Thanh a indiqué que les entreprises doivent passer de stratégies opérationnelles prudentes à une expansion plus dynamique et au développement de lieux de travail durables afin de stabiliser leurs effectifs après une période de volatilité. Les entreprises devraient en priorité s’attacher à instaurer un climat de confiance chez leurs employés en faisant preuve de transparence quant à leur situation et leurs stratégies à long terme, contribuant ainsi à renforcer la confiance et le consensus interne.

Le responsable a ajouté que les stratégies de recrutement doivent également être adaptées à l’évolution des attentes des travailleurs, car une rémunération compétitive ne suffit plus. Les employés privilégient de plus en plus la flexibilité du travail, le soutien psychologique et des perspectives d’évolution de carrière clairement définies. L’investissement dans la formation, le perfectionnement et la reconversion professionnelle est perçu comme une stratégie de fidélisation à long terme, permettant aux employés d’aligner leurs perspectives de carrière sur la croissance de l’entreprise. Développer une culture d’entreprise qui responsabilise les employés et reconnaît les contributions individuelles est également essentiel pour fidéliser les talents et constituer un noyau d’employés engagés sur le long terme, a-t-il déclaré.

Garantir des salaires et des avantages sociaux adéquats

Anticipant les exigences du marché du travail en 2026, Vu Quang Thanh a souligné que les travailleurs doivent s’adapter de manière proactive autour de quatre axes : maîtriser les outils d’IA et adopter une approche fondée sur les données pour améliorer la productivité ; garantir la transparence des profils numériques et la conformité aux obligations légales ; développer une conscience environnementale et comprendre les principes ESG ; et renforcer leur adaptabilité grâce à la formation continue et à une pensée flexible pour suivre le rythme des évolutions rapides du marché.

Par ailleurs, Bùi Sy Loi, ancien vice-président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a souligné que le marché du travail vietnamien a terminé l’année 2025 dans un contexte de forte volatilité. Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre et à faible productivité, tels que la chaussure et le textile, ainsi que les industries où le Vietnam n’a pas encore acquis une position solide sur le marché, ont été les plus durement touchés.

Il a indiqué que les déséquilibres persistants entre l’offre et la demande de main-d’œuvre ont engendré des poches de chômage, avec des excédents dans certaines régions et des pénuries dans d’autres. La cause profonde, selon lui, réside dans la faible qualification de la main-d’œuvre. Seuls 28% environ des travailleurs vietnamiens ont suivi une formation professionnelle d’au moins trois mois et possèdent des certificats reconnus, un niveau insuffisant au regard des exigences du marché dans un contexte d’intégration plus poussée et de transformation numérique rapide.

Les travailleurs vietnamiens restent sous-qualifiés dans les secteurs de haute qualification tels que l’électronique, les technologies de l’information et l’intelligence artificielle, tandis qu’une part importante de la main-d’œuvre demeure concentrée dans l’agriculture, où la productivité est nettement inférieure à celle de l’industrie et des services. Cela a ralenti la transformation structurelle de la main-d’œuvre entre les secteurs.

''Pour une intégration plus poussée et une compétitivité accrue, le Vietnam doit se doter d’une main-d’œuvre de meilleure qualité, tant sur le plan physique que sur celui des capacités intellectuelles et des compétences. C’est essentiel pour stimuler la productivité, réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité de ses produits'', a-t-il déclaré.

Pour 2026, Bùi Sy Loi prévoit une forte hausse de la demande d’embauche sur le marché du travail vietnamien. Après une année marquée par de multiples chocs, notamment des catastrophes naturelles, les travailleurs ruraux devraient se tourner de plus en plus vers le secteur des services. Parallèlement, l’impact de la quatrième révolution industrielle alimente une demande accrue de ressources humaines hautement qualifiées dans les services et les secteurs économiques clés.

Il a averti que, sans préparation adéquate, le Vietnam pourrait faire face à une pénurie de main-d’œuvre, la demande croissante risquant de ne pas être satisfaite par l’offre en raison d’un déficit de compétences, ce qui entraînerait un déséquilibre entre l’offre et la demande de travail. Il a précisé que la période de fin 2025 à début 2026 devrait être considérée comme cruciale pour la préparation, notamment afin de répondre à la demande croissante de travailleurs qualifiés et rigoureux dans leur travail.

Du côté des entreprises, elles devraient prendre des mesures proactives pour attirer et fidéliser leurs employés. Cela implique de garantir des salaires et des avantages sociaux adéquats, notamment pendant les périodes de forte activité comme le Nouvel An lunaire, afin d’éviter les absences non justifiées au retour au travail. Les entreprises doivent également prévoir la production et la demande avec plus de précision, tout en élaborant des plans de recrutement, des programmes de perfectionnement et de reconversion, ainsi que des stratégies pour attirer les meilleurs talents en 2026.

Pour les travailleurs, Bùi Sy Loi a souligné l’importance cruciale de la préparation mentale et du développement continu des compétences. Ceux qui manquent de discipline, d’engagement ou de volonté d’améliorer leurs compétences risquent d’être mis à l’écart sur un marché du travail de plus en plus flexible, caractérisé par des contrats de travail moins contraignants.

Il a ajouté que les travailleurs devraient se concentrer sur le développement de leurs compétences, l’amélioration de leurs qualifications, le renforcement de la discipline au travail et l’adoption d’une approche de formation continue pour s’adapter à l’économie numérique et à l’Industrie 4.0. Une bonne santé, de la discipline et des compétences solides permettent aux travailleurs d’évoluer plus sereinement sur le marché du travail.

