Le Vietnam évolue vers un marché du travail flexible, efficace et durable

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère, le marché du travail reste un facteur clé de l’économie et doit se développer de manière flexible, efficace et durable.Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs solutions pour le développement du marché du travail, notamment en ce qui concerne le lien entre l’offre et la demande de main-d’œuvre entre les provinces riches en main-d’œuvre et les régions économiques clés.

Les centres de services pour l’emploi ont été réorganisés pour améliorer leur efficacité, tandis que les politiques de prêts à la création d’emplois du Fonds national pour l’emploi ont contribué à maintenir une main-d’œuvre stable dans les zones industrielles.

Les solutions pour connecter l’emploi et l’information sur l’emploi ont été intensifiées, notamment par l’organisation de salons de l’emploi et l’octroi de prêts à l’emploi.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport de l’Office national des statistiques (NSO), en 2024, la population active du Vietnam (âgée de 15 ans et plus) a atteint près de 53 millions, dont près de 52 millions étaient employés.Le taux de chômage parmi la population en âge de travailler était de 2,24%.

En outre, l’envoi de travailleurs vietnamiens sous contrat à l’étranger a contribué à élargir le marché et à augmenter les revenus stables des travailleurs.

Actuellement, plus de 700.000 travailleurs vietnamiens travaillent à l’étranger, contribuant à hauteur d’environ 3,5 à 4 milliards de dollars en transferts de fonds chaque année. Cela a également contribué à fournir une main-d’œuvre qualifiée au marché intérieur, même si la demande n’est pas encore entièrement satisfaite.

Photo : VNA/CVN

Améliorer la qualité de la main-d’œuvre

Alors que le pays s’efforce d’entrer dans une nouvelle ère, le marché du travail continue de se développer de manière flexible, moderne et intégrée. Le gouvernement continuera d’affiner les mécanismes et les politiques visant à relier les politiques de l’emploi à la sécurité sociale et à l’assurance chômage, ainsi qu’à accélérer la numérisation pour relier l’offre et la demande de travail et la fourniture de services publics liés à l’emploi.

Les bases de données sur l’emploi, le travail et les ressources humaines seront liées à la base de données nationale sur la population et à d’autres bases de données pour une gestion plus efficace du marché du travail.En outre, les politiques et les lois sur les normes de compétences professionnelles continueront d’être affinées, améliorant ainsi le cadre réglementaire des relations de travail et des salaires afin de répondre aux exigences du marché et à l’intégration internationale.

Le contrôle de l’État sur les organisations de travailleurs sera renforcé pour garantir qu’elles fonctionnent conformément à leurs objectifs et ne soient pas utilisées à des fins étrangères, portant atteinte à la sécurité politique et à l’ordre social.

Photo : VNA/CVN

L’orientation du développement pour la période 2026-2030 est de poursuivre la transformation de la structure du travail vers un modèle plus moderne, de réduire progressivement la main-d’œuvre du secteur informel et de créer des opportunités d’emploi durables pour les travailleurs.

Le gouvernement élargira également la liste des bénéficiaires des politiques sociales, en particulier les groupes vulnérables tels que les pauvres, les minorités ethniques, les personnes handicapées et celles touchées par les catastrophes naturelles, les maladies, les changements climatiques et d’autres circonstances difficiles.

Ces solutions sont conçues pour favoriser le développement durable du marché du travail vietnamien, améliorer la qualité de la main-d’œuvre et maintenir la stabilité sociale dans le processus d’intégration internationale.

