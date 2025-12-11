Les PepsiCo Global Farmers Awards couronnent deux Vietnamiennes

Deux agricultrices vietnamiennes, Trần Thi Vân Anh et H’Âm Niê, ont été honorées par PepsiCo lors de la récente cérémonie des PepsiCo Global Farmers Awards 2025 à New York, aux États-Unis.

Pour la première fois, la cérémonie de remise des prix s’est tenue au siège de PepsiCo, rendant hommage aux "héros silencieux" qui jouent un rôle essentiel dans la création et le maintien du système alimentaire mondial.

L’événement a honoré près de 60 agriculteurs et experts représentatifs de 19 pays. Parmi eux, deux agriculteurs vietnamiens ont été distingués pour leur rôle pionnier dans l’agriculture durable, l’application des sciences et des technologies, et l’impact positif qu’ils ont eu sur leurs communautés agricoles locales.

PepsiCo, l’une des principales multinationales de l’agroalimentaire, s’appuyant sur une solide base agricole, achète actuellement plus de 50 types de cultures et d’ingrédients alimentaires dans plus de 60 pays, dont des pommes de terre du Vietnam.

Née dans une famille d’agriculteurs de la province de Lâm Dông, dans les Hauts plateaux du Centre, Vân Anh a révolutionné son modèle agricole en créant, avec sa famille, une exploitation dans la province de Gia Lai. En intégrant la filière pommes de terre de PepsiCo, elle a rapidement eu accès à des pratiques agricoles modernes, fondées sur la technologie et l’analyse de données, optimisant ainsi les systèmes d’irrigation, la gestion des intrants et les processus de production.

En 2024, son exploitation a atteint un rendement de 42 tonnes par hectare, l’un des plus élevés du programme de culture de pommes de terre de PepsiCo dans les Hauts plateaux du Centre, grâce à une maîtrise efficace de l’utilisation de l’eau d’irrigation et des produits phytosanitaires.

Vân Anh gère actuellement la ferme pilote de PepsiCo à Gia Lai et accompagne de nombreux jeunes agriculteurs dans l’adoption de techniques agricoles modernes.

Parallèlement, H’Âm Niê, agricultrice de l’ethnie Êdê, dans la province de Dak Lak, dans les Hauts plateaux du Centre, illustre parfaitement la transformation positive au sein de sa communauté agricole. Cultivant des pommes de terre depuis 2017, elle a progressivement perfectionné ses techniques, adopté des méthodes durables et augmenté son rendement de 16 à 25 tonnes par hectare.

Au-delà de l’amélioration des conditions de vie de sa famille, elle partage activement son expérience et encourage les femmes des minorités ethniques à participer à la production agricole. Son engagement lui a valu une nomination pour le Prix du leadership communautaire lors des PepsiCo Global Farmer Awards 2025.

Cette année, la remise des prix a eu lieu alors que PepsiCo renforçait ses objectifs dans le cadre de sa stratégie pep+, dont l’agriculture positive est l’un des piliers essentiels. En 2024, PepsiCo avait mis en œuvre des pratiques agricoles positives sur plus de 3,5 millions d’hectares de terres à travers le monde et ambitionne d’atteindre 10 millions d’hectares d’ici 2030.

Au Vietnam, PepsiCo collabore avec le programme "She Feeds the World" (SFtW) de CARE, le projet USAID-Resonance (GDA), le projet "Investing in Women to Strengthen Agricultural Supply Chains" (DAI), ainsi qu’avec d’autres partenaires, afin de transformer et d’améliorer l’efficacité de la culture de la pomme de terre, dans le but de bâtir un secteur agricole plus durable et inclusif.

Depuis 2008, PepsiCo Foods Vietnam a étendu sa production locale de pommes de terre, passant de 4 ménages sur 27 hectares à plus de 2.500 ménages sur près de 2.000 hectares, pour une production annuelle d’environ 42.000 tonnes d’ici 2025. Les rendements moyens ont triplé, atteignant 23 à 26 tonnes par hectare, tout en économisant environ 3.741 m³ d’eau par hectare. Pour la seule année 2024, les économies d’eau ont été estimées à plus de 5 millions de m³.

À travers ses programmes de développement des matières premières et ses initiatives de reconnaissance des agriculteurs, PepsiCo réaffirme son engagement à long terme auprès des agriculteurs vietnamiens. Ces programmes contribuent à l’amélioration de leurs moyens de subsistance, de la santé des communautés et à la protection de l’environnement.

