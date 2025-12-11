Stimuler l’innovation : un nouvel élan pour les entreprises rurales

Dans le cadre de l’Exposition de l’industrie rurale 2025, organisée du 10 au 14 décembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), la table ronde intitulée "Solutions d’innovation et de développement des marques vietnamiennes", intégrée à la conférence sur la diffusion et la mise en œuvre des nouvelles réglementations en matière de promotion industrielle, a suscité un vif intérêt auprès des entreprises, des experts et des organismes de gestion.

L’événement, placé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce et du Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle, vise à renforcer la compétitivité des produits industriels ruraux dans un contexte de mutation rapide des marchés.

Photo : Truong Giang/CVN

Dans son allocution d’ouverture, Mme Đỗ Thị Minh Trâm, directrice adjointe du Département de l’innovation, de la transition verte et de l’assistance industrielle a souligné que l’innovation constitue désormais un facteur déterminant pour permettre aux entreprises vietnamiennes de s’adapter aux nouvelles tendances mondiales. "L’innovation doit être placée au cœur de la stratégie de développement, depuis les technologies de production jusqu’au design, à la construction de la marque et à la conquête des marchés", a-t-elle affirmé.

Les discussions de la table ronde se sont articulées autour de trois groupes de solutions concrètes : l’application des technologies numériques et des plateformes de commerce électronique pour mieux atteindre la jeune génération de consommateurs, l’amélioration des procédés de production, de conditionnement et de traçabilité afin de répondre aux normes internationales, le développement de chaînes de valeur vertes grâce à la réduction des intrants chimiques, à l’optimisation de l’énergie et à l’utilisation d’emballages écologiques.

Les experts ont présenté leurs expériences de transition numérique au sein des villages de métier, des études de cas d’entreprises utilisant la VR ou la 3D pour promouvoir leurs produits, ainsi que des modèles d’association production–distribution basés sur les coopératives.

Les rapports présentés lors de la table ronde montrent que de nombreuses entreprises rurales, bien que porteuses de potentiel, demeurent confrontées à des obstacles tels que l’accès limité au capital, le manque de technologies avancées, les normes de qualité ou encore la faiblesse des stratégies de marque. Les spécialistes ont estimé que les politiques publiques devraient davantage privilégier le transfert technologique, le renforcement des capacités de gestion et la mise en place d’un écosystème de coopération entre entreprises, instituts de recherche et autorités publiques.

Photo : Truong Giang/CVN

Un cadre institutionnel plus souple et plus cohérent

Mme Vũ Thị Thu Dung, cheffe adjointe du bureau de la Promotion industrielle au sein dudit département a présenté en détail les modifications du Décret 235 ainsi que la Décision 2646/QĐ-BCT, approuvant le Programme national de promotion industrielle pour la période 2026–2030. Selon elle, ces nouveaux textes ouvrent la voie à un cadre institutionnel plus souple et plus cohérent, capable de créer une dynamique nouvelle pour le réseau national de promotion industrielle. Ils permettront aux localités de déployer de manière plus efficace les modèles d’appui à la production, le transfert de technologies, le développement de clusters industriels et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. "Il s’agit d’une avancée majeure, alignée sur les besoins réels des entreprises", a-t-elle souligné.

De nombreuses entreprises présentes ont partagé leurs expériences de transformation numérique, d’application de nouvelles technologies dans la transformation agroalimentaire, d’amélioration de l’emballage, de traçabilité ou encore de développement de marques écologiques. Un représentant de la Sarl des produits agricoles Việt Khang a indiqué que les investissements dans les technologies post-récolte avaient permis à l’entreprise d’accéder aux marchés japonais et européens, tout en réduisant de 20 à 30% les coûts d’exploitation.

Selon des experts en construction de marque, les produits industriels ruraux vietnamiens bénéficient aujourd’hui d’opportunités inédites, portées par la demande mondiale croissante pour des produits naturels, artisanaux et respectueux de l’environnement. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, les entreprises devront renforcer la normalisation de la qualité, professionnaliser leur stratégie de marque et rendre la chaîne d’approvisionnement plus transparente.

Lors des discussions, les parties prenantes ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de projets pilotes, de renforcer la connexion entre les entreprises et les fonds de soutien à l’innovation, et d’élaborer des ensembles de critères d’évaluation pour des produits "verts – de qualité – à forte identité de marque". Le comité d’organisation estime que la série d’activités organisée au SECC ne se limite pas à stimuler la demande à court terme, mais contribuera également à renforcer durablement la compétitivité de l’industrie rurale vietnamienne.

Truong Giang/CVN