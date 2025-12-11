Vietjet

Promotion exceptionnelle avec des millions de billets en réduction de 100%

À l’occasion de la plus grande promotion de l’année, le 12 décembre, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet offrira un million de billets promotionnels avec des réductions allant jusqu’à 100%. C’est une bonne occasion pour les clients de voyager à des prix cassés sur son réseau de vols nationaux et internationaux pendant les fêtes de fin d’année et le Nouvel An 2026.

>> Vietjet Air reçoit 22 appareils en moins d'un mois

>> Vietjet : vols quotidiens Hô Chi Minh-Ville – Manille à partir du 19 décembre

Photo : VJ/CVN

Ainsi, entre minuit et 23h00 le 12 décembre (GMT+7), en réservant un billet d’Eco et en saisissant le code "THANKS", les passagers pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 100% sur le prix du billet (hors taxes et frais), valable sur l’ensemble du réseau de vols de Vietjet. Les horaires de vols sont très flexibles, du 5 janvier 2026 au 31 décembre 2026 (sous certaines conditions).

L'ambiance festive des fêtes de fin d'année s'intensifie dans des destinations prisées comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie… C'est le moment idéal pour offrir aux clients un voyage parfait, avec 20 kg de bagages enregistrés offerts pour toute réservation de billets d’Eco sur vols internationaux directs, jusqu'au 31 décembre 2

Photo : VJ/CVN

Vietjet continue de proposer un large choix d'options flexibles pour vous permettre d'organiser votre voyage et de célébrer le Nouvel An à votre guise. En volant avec Vietjet, vous profiterez d'une flotte de nouvelle génération d'avions économes en carburant, d'un équipage professionnel, d'un menu varié de plats chauds (du Pho Thìn, le bánh mì vietnamien, le café au lait glacé…), ainsi que de nombreuses activités culturelles et de divertissement à 10.000 m d'altitude.

Réservez vos billets de Vietjet dès maintenant et préparez-vous à un voyage inoubliable pour le Nouvel An!

Tân Dat/CVN