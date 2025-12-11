Le Vietnam révise son Plan directeur national de l’énergie

Le Vietnam devrait revoir d’urgence son Plan directeur national de l’énergie, le pays visant une croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2030, dans un contexte de demande énergétique croissante et de pression en faveur d’une croissance verte, ont déclaré des responsables lors d’un atelier jeudi 11 décembre à Hanoi.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a affirmé que cette révision est plus urgente que jamais, le plan devant répondre à une demande en forte croissance et s’adapter aux évolutions institutionnelles et politiques majeures, ainsi qu’aux tendances mondiales.

Il a précisé que la révision doit s’articuler autour de trois axes principaux.

Le premier point concerne l’objectif gouvernemental d’une croissance économique d’au moins 10% entre 2026 et 2030, conformément à la résolution gouvernementale numéro 306. Cette résolution exige du système énergétique qu’il maintienne une capacité de réserve élevée et qu’il soit en mesure de répondre rapidement à une forte hausse de la demande.

Deuxièmement, les fusions administratives nécessitent une réévaluation des grands projets énergétiques afin de garantir leur adéquation aux nouveaux espaces de développement.

Troisièmement, le plan doit assurer sa cohérence avec les grandes orientations du Parti et du gouvernement, notamment les conclusions relatives à l’industrie pétrolière et gazière et les résolutions sur la science et la technologie, la transformation numérique, l’intégration internationale, les réformes juridiques et le développement du secteur privé.

Il a souligné que le secteur énergétique vietnamien est confronté à cinq tendances mondiales : la volatilité des marchés internationaux de l’énergie, des exigences accrues en matière de sécurité énergétique, l’évolution des coûts technologiques, une transition rapide vers des sources d’énergie plus propres et une urgence accrue en matière d’adaptation au changement climatique.

Nguyên Ngoc Hung, directeur du Département de l’économie de l’énergie au sein de l’Institut de l’énergie du ministère, a déclaré que la demande énergétique mondiale devrait continuer d’augmenter tandis que les marchés internationaux demeurent instables et imprévisibles.

L’électrification rapide exige du Vietnam qu’il élabore une stratégie d’infrastructure électrique résiliente et durable, a-t-il affirmé.

Les scénarios du plan révisé doivent garantir la sécurité énergétique tout en accélérant la transition vers une énergie durable et bas carbone, a-t-il ajouté.

Les données de l’Institut de l’énergie et de l’Institut du pétrole du Vietnam indiquent que l’approvisionnement en énergie primaire du Vietnam a atteint 116 kilotonnes équivalent pétrole (KTEP) en 2024, soit une hausse de 4,9 % entre 2021 et 2024.

Le charbon et les énergies renouvelables ont progressé respectivement de 5,9% et 7,8% par an en moyenne, témoignant d’une évolution positive de la transition énergétique, même si le mix énergétique global demeure insuffisamment diversifié.

L’énergie primaire reste fortement dépendante des importations. Les combustibles importés représentaient 41,9 % de l’énergie primaire en 2024, un niveau record, une tendance qui exige une attention particulière pour la sécurité énergétique à long terme.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a annoncé que la première version du plan directeur national de l’énergie révisé devrait être publiée dans les prochains jours.

Il a ajouté que cette révision, faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi amendée sur la planification et à l’approbation du plan de développement énergétique révisé, constitue une étape stratégique pour le Vietnam.

Le pays cherche ainsi à concilier une expansion économique rapide et un développement durable, tout en visant une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030 et la neutralité carbone d’ici 2050.

