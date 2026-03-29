Maduro affirme que lui et son épouse "vont bien et tiennent bon"

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré samedi 29 mars dans un message publié sur les réseaux sociaux que lui et son épouse Cilia Flores " allaient bien, tenaient bon et restaient sereins ", deux jours après une audience devant un tribunal à New York.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un message à la première personne publié sur ses comptes officiels Telegram et X, le couple a déclaré qu'"aujourd'hui plus que jamais", il était nécessaire de "continuer à consolider la paix du pays, l'unité nationale, la réconciliation, le pardon et la réunification entre tous".

"Personne ne doit s'écarter de la voie du dialogue, de la coexistence et du respect", ont-ils dit dans cette première déclaration publique depuis leur capture à Caracas en janvier.

Le 3 janvier, les forces militaires américaines ont lancé une opération de grande envergure contre le Venezuela et ont capturé de force M. Maduro et son épouse avant de les transporter vers New York.

Le 5 janvier, M. Maduro a comparu pour la première fois devant un tribunal à New York, où il a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui par les États-Unis.

Il a comparu à nouveau devant le même tribunal jeudi, où le juge a refusé sa requête d'abandon des poursuites.

Xinhua/VNA/CVN