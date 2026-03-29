Le Myanmar célèbre la Journée des forces armées par un défilé militaire

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|Des soldats défilent lors d'un défilé militaire organisé à l'occasion de la 81e Journée des forces armées à Naypyidaw, au Myanmar, le 27 mars 2026.
|Un convoi de véhicules militaires lors d'un défilé militaire organisé à l'occasion de la 81e Journée des forces armées à Naypyidaw, au Myanmar, le 27 mars 2026.
|Des soldats défilent.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN