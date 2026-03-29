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International / Politique
Le Myanmar célèbre la Journée des forces armées par un défilé militaire

Le Myanmar a célébré vendredi 28 mars la 81e Journée des forces armées par un défilé militaire dans la capitale Naypyidaw, en commémoration du début de son mouvement antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale.

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Des soldats défilent lors d'un défilé militaire organisé à l'occasion de la 81e Journée des forces armées à Naypyidaw, au Myanmar, le 27 mars 2026.
Un convoi de véhicules militaires lors d'un défilé militaire organisé à l'occasion de la 81e Journée des forces armées à Naypyidaw, au Myanmar, le 27 mars 2026.
Des soldats défilent.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Myanmar #Journée des forces armées #défilé militaire

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