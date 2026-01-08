Une manifestation à Caracas pour demander la libération du couple Maduro

Nahum Fernandez, chef du gouvernement de Caracas, a appelé à l'unité pour faire face aux campagnes antigouvernementales menées par l'opposition nationale et internationale. "Il n'y a aucun doute à ce sujet, ce dont nous avons besoin ici, c'est d'une unité révolutionnaire, ce dont nous avons besoin ici, c'est de la mobilisation d'un peuple uni," a-t-il déclaré. Les participants ont défilé depuis le parc Ali Primera, à l'ouest de la capitale, jusqu'à la Plaza O'Leary, dans le centre-ville. Angel Prado, ministre vénézuélien des Communes, des Mouvements sociaux et de l'Agriculture urbaine, a déclaré : "Nous voulons dire au monde entier qu'au Venezuela, le pouvoir du peuple gouverne. Au Venezuela, Maduro gouverne (...) et si le chavisme ne gouverne pas ici, personne ne gouverne ici". M. Prado a exprimé son soutien à la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, affirmant qu'elle suivait les instructions de M. Maduro "de ne pas laisser le gouvernement tomber". Jorge Arreaza, recteur de l'Université nationale des communes, a déclaré que les Vénézuéliens étaient prêts et organisés grâce aux politiques mises en œuvre par le chef de l'État. "Le président Maduro nous a préparés à cela," a-t-il déclaré, appelant les manifestants à faire confiance à leurs dirigeants et à ignorer les rumeurs et les fausses informations.

