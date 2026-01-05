La présidente par intérim du Venezuela tient son premier conseil des ministres depuis la capture de Maduro

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a tenu dimanche 4 janvier son premier conseil des ministres après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis, a rapporté la télévision publique.

Photo : EPA/VNA/CVN

La veille, la cour suprême du Venezuela a chargé Mme Rodriguez, qui était jusque-là la vice-présidente de M. Maduro, d'assumer la charge de présidente par intérim.

Le préambule de la réunion, diffusé par la chaîne publique Venezolana de Television, indique qu'elle a eu pour objectif "d'aborder les lignes stratégiques définies dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le gouvernement vénézuélien".

Mme Rodriguez a formé le même jour un comité chargé d'œuvrer à la libération de M. Maduro.

