>> Maduro et son épouse arrivés à New York par avion après leur capture
>> La Chine appelle les États-Unis à libérer immédiatement le président vénézuélien et son épouse
>> Maduro sera détenu dans un centre de détention à New York
>> Réactions dans le monde à l'attaque des États-Unis contre le Venezuela
|Mme Delcy Rodriguez lors d'une conférence de presse à Caracas.
|Photo : EPA/VNA/CVN
La veille, la cour suprême du Venezuela a chargé Mme Rodriguez, qui était jusque-là la vice-présidente de M. Maduro, d'assumer la charge de présidente par intérim.
Le préambule de la réunion, diffusé par la chaîne publique Venezolana de Television, indique qu'elle a eu pour objectif "d'aborder les lignes stratégiques définies dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le gouvernement vénézuélien".
Mme Rodriguez a formé le même jour un comité chargé d'œuvrer à la libération de M. Maduro.
Xinhua/VNA/CVN