Inde : onze morts après la chute d'un véhicule dans une rivière

Au moins onze personnes sont mortes noyées et plusieurs autres sont portées disparues après que le véhicule dans lequel elles voyageaient est tombé le 2 octobre au soir dans une rivière depuis un pont dans l'État du Madhya Pradesh, dans le Centre de l'Inde, a annoncé la police locale.

Des opérations de secours sont en cours pour retrouver les disparus. L'accident s'est produit dans la région de Khandwa alors que les victimes se rendaient à une cérémonie d'immersion des idoles liée à une fête religieuse. "Un garçon de douze ans a accidentellement tourné la clé de contact du tracteur de transport, le faisant démarrer et avancer. Le véhicule a glissé du pont et est tombé dans la rivière Abna avec toutes les personnes à bord", a déclaré à la presse locale le commissaire de police adjoint Abhishek Ranjan. Selon lui, 14 personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN