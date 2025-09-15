Madagascar prévoit l'extension de dix aéroports

Selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, les études préparatoires sont déjà en cours et l'objectif est à portée de main. "Nous sommes proches d'atteindre notre ambition d'accueillir un million de touristes, une fois les nouvelles infrastructures opérationnelles. La hausse enregistrée cette année en est la preuve", a-t-elle affirmé. Son ministère prévoit non seulement d'adapter les infrastructures à cette vision, mais également de renforcer les compétences des acteurs concernés. Cette démarche vise à améliorer la qualité des services et à séduire un plus grand nombre de visiteurs étrangers, en cohérence avec la politique nationale de développement du tourisme.

Xinhua/VNA/CVN